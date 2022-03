Feiret 25 år med norsk osteeventyr

To av ti nordmenn spiser lokalprodusert ost hver måned, de siste 5–10 årene har både antall produsenter og salg av ost eksplodert. Det er nå 25 år siden organisasjonen Norsk Gardsost ble stiftet.

– Norsk Gardsost har vært svært sentrale for det norske osteeventyret. Sterkt fokus på kvalitet, mangfold og deling av erfaringer har gitt fantastiske resultater, sier Turid Nordbø, styreleder i Norsk Gardsost i en pressemelding.

Organisasjonen ble stiftet 8. mai 1997 på Sogn Jord- og Hagebruksskule etter initiativ fra Pascale Baudonnel. For å markere jubileet ble det invitert til storstilt fest under årets Ostesymposium på Oscarsborg i Drøbak. Her ble det gjennomgang av historien til det som av mange kalles Norges osteeventyr.

Verdens beste ost

Allerede i organisasjonens første leveår ble et nytt regelverk for småskalaprodusenter sendt på høring, og på starten av 2000-tallet ble upasteurisert ost tillatt.

Norsk Gardsost fikk også gjennomslag for et kompetansesenter på Sogn Jord- og Hagebruksskule, som senere skulle utdanne ystere i verdensklasse.

I 1998 åpnet landets første autoriserte gårdsysteri – pioneren Gangstad gårdsysteri. Fire år senere ble Voll Ysteri på Jæren den aller første med godkjenning for upasteurisert osteproduksjon fra kumelk, mens Undredal Stølsysteri ble den første med tillatelse til å yste av upasteurisert geitemelk i 2003. Tingvollost, som tretten år senere skulle gå videre til å vinne selveste World Cheese Award med blåmuggosten Kraftkar, ble også etablert dette året.

På hjemmebane to år senere, skulle Norge bli verdensmestere nok en gang. Ikke nok med at den lagrede goudaosten «Fanaost» fra Ostegården vant i finalen – en norsk geitost kom på delt andreplass, og flere titalls norske oster ble premiert med supergull, gull, sølv og bronse.

Tre nye æresmedlemmer

I dag har Norsk Gardsost 331 medlemmer, av dem er 176 produsent-medlemmer. I praksis er det 130 aktive medlemsysterier. Til sammenligning var det ved oppstart for 25 år siden 49 medlemmer.

Under festmiddagen ble det utnevnt tre nye æresmedlemmer i Norsk Gardsost. Kathrin Aslaksby fra Olestølen fikk sitt æresmedlemskap for sin enorme innsats som organisasjonssekretær. Aslaksby har æren for at Norsk Gardsost er den robuste organisasjonen den er i dag.

Ragnhild Nordbø, ble tildelt æresmedlemskap på grunn av sitt hardtarbeidende virke som en utrolig dyktig, grundig og raus fagperson, både som rådgiver og lærer for Kompetansenavet Vest og ved modulkursene ved Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Barbo Stordalen ble tildelt æresmedlemskap sin innsats fra organisasjonens tidligere dager som leder og for sin innsats for brunosten, og sin raushet for å hjelpe andre.

Ny utdanning fra høsten

I løpet av jubileumsmiddagen fikk organisasjonen flere gaver og taler fra Bondens Marked, Coop Norge, Norgesgruppen, Opplysningskontoret for melk, Norges Bondelag og Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Flere la vekt på delingskulturen til organisasjonen som en viktig faktor for suksessen og som en viktig inspirasjonskilde for andre som jobber med lokalmat.

Den viktigste milepælen for jubilanten er at det fra høsten 2022 tilbys en utdanning som gir tittelen ystetekniker. Det blir et nett- og samlingsbasert årsstudium over to år ved Fagskulen Vestlandet i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule og Trøndelag høyere yrkesfagskole.