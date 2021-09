Vi la dessverre på et gammelt foto av styret i Norsk Fjørfelag i nr. 36 av Bondebladet. Vi beklager dette! Her er rett foto av det nye styret: Trude Hegle (f.v.), Jan Arne Broen, Ingunn Dalaker Øderud, Eirik Voll, Rune Aas, Kåre Vevik, Tone Steinsland og Anne Marie Løken. Odd Ingar Skei var ikke til stede. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø. For flere opplysninger se nfl.no.

