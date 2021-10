Fastlands-Norge fremdeles uten revens dvergbendelmark

Resultatene av det nasjonale overvåknings- og kontrollprogrammet for revens dvergbendemark (Echinococcus multilocularis) for 2020 viser at Fastlands-Norge fremdeles er uten denne parasitten, skriver Veterinærinstituttet.

Parasitten ble for første gang påvist på Svalbard og i Danmark i 1999 og i Sverige i 2011.

I ny rapport kommer det frem at 532 avføringsprøver fra rødrev og 20 avføringsprøver fra ulv ble undersøkt for forekomst av revens dvergbendelmark. Ingen av prøvene var positive. Totalt har det siden overvåkningsprogrammet ble startet i 2002 blitt undersøkt mer enn 7000 prøver fra rødrev.

Veterinærinstituttet gjennomfører det nasjonale overvåkningsprogrammet Echinococcus multilocularis hos rødrev på oppdrag fra Mattilsynet. Med bakgrunn i Norges fristatus krever norsk regelverk at hunder som reiser inn til Norge fra endemiske områder, skal behandles mot denne parasitten for å unngå at den innføres via hund.