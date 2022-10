Fårikål holder stand

Undersøkelsen viser at de som er aller mest glad i fårikål er bosatt i Nord-Norge, og da spesielt menn over 60 år. Det er store regionale forskjeller; de som spiser minst fårikål er typisk kvinner i 30 årene bosatt i Oslo, skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

Så den tradisjonelle fårikålen holder stand som skikkelig god høstmat.

– Undersøkelsen viser at de eldste i befolkningen er mest glad i fårikål. Skal vi også treffe den yngre delen av befolkningen, der ikke alle er så begeistret for fårikål, så kan det gjerne være rom for å variere litt, sier matfaglig rådgiver i OFG, Toril Gulbrandsen.

Det er lov å ha litt ekstra smak i gryta sier hun og anbefaler å la skiver av gulrot, persillerot og selleri koke sammen med kålen og kjøttet den siste timen. For en eksotisk variant anbefaler hun sin favoritt med både chili, ingefær og hvitløk.

Annonse

– Fårikål er noe av det enkleste du kan lage. Det tar bare litt tid, og med krutt som chili, ingefær og hvitløk så når retten nye høyder, sier hun.

OFG foreslår denne oppskriften på Norges nasjonalrett:

Husk å bruke minst halvparten kål og halvparten kjøtt i den tradisjonelle fårikålgryta. Stykker av lammekjøtt, eller fårekjøtt, og båter av kål legges lagvis i gryta, med salt og hel pepper. Start med kjøtt i bunnen av gryta. Hell på vann. Kok opp og la gryta putre under lokk til kjøttet er mørt. Bruker du lammekjøtt bør du beregne ca. 2 timer. Fårekjøtt kan kreve litt mer tid.

Melne poteter som Kerrs Pink, Pimpernel eller Mandelpotet hører med. Melne poteter trekker gjerne til seg mer av den gode kraften og passer derfor perfekt til fårikålen.