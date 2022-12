Fann alvorleg sjukdom på rømt oppdrettslaks

Sist veke presenterte Norges Jeger- og Fiskerforbund og Universitet i Bergen funna etter at 35 000 laks rømte frå Aller Aqua sitt anlegg i Vadheimsfjorden i slutten av oktober.

På over 100 fisk som er fanga og analysert har det blitt påvist fleire alvorlege sjukdommar.

Pankreas sjukdom (PD), hjarte- og skjelettmuskelbetennelse (PRV) og piscint myokarditt virus (PMCV) er funnen på fisken som er tatt i elvane i Vik, Hyllestad og Sogndal.

Pankreas sjukdom opptrer hos atlantisk laks og regnbogeaure i oppdrett. Utbrota er langvarige og oftast dødelege for fisken. Fagfolk er uroa for følgjene, skriv NRK.

– Resultatet viser at det er veldig stor fare for villfisken i heile Sognefjorden. Det er veldig alvorleg, spesielt for yngelen som kan bli smitta, seier Alv Arne Lyse, prosjektleiar villaks i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

I Sogndalselvi blei det tatt prøver av tre kjønnsmoden hannfisk som alle var smitta med virusa.

Are Nyland ved UiB som presenterte funna uttalte at dei aldri har sett så mykje sjukdom på fisk som på prøvene frå rømminga i Vadheimsfjorden.

– Det er dramatisk og all grunn til å vere bekymra, seier Lyse.

NRK har ikkje lukkast å få ein kommentar frå Aller Aqua etter gjentekne forsøk.

Sturle Skeidsvoll, dagleg leiar i Aller Aqua, sa etter hendinga at den frykta laksesjukdomen PD ikkje var påvist i merden der fisken rømde frå.