Færre landbruksbranner i 2020

Brannerstatning for driftsbygninger har økt fra året før, men er likevel lavere enn gjennomsnittet for siste ti år. Erstatning for driftsbygninger var 253 836 167 kroner i 2020.

Det oppstod brann i 33 driftsbygninger i Viken, 28 i Trøndelag, 27 i Innlandet og 12 i Vestfold og Telemark i 2020. I Rogaland var det tre branner i 2020.

Stor innsats for bedre el-sikkerhet har gitt positive resultater, skriver Landbrukets brannvernkomité i en pressemelding.

Det omkom til sammen 852 husdyr i brann i 2020. Dette er vesentlig lavere enn siste ti års gjennomsnitt, som var 6 800 dyreliv i året. Målet er at ingen dyr skal omkomme i brann.

20 000 elektriske anlegg kontrollert

De fleste branntilløp i driftsbygninger har elektrisk årsak – særlig varmgang sikringsskap. For å avdekke slike utfordringer før brann oppstår, er brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera viktigste tiltak. Over 20 000 elektriske anlegg er kontrollert og utbedret for brannfarlige feil.

Både å unngå brann og det å kunne slukke et branntilløp er viktig. Etter krav fra forsikringsbransjen innført i 2016 har nærmer 7 000 bønder nå tatt sertifikat i varme arbeider, der slukkeøvelse inngår.

Direkte varsling til mobiltelefon

Norge var først i verden med å sikre husdyr med brannalarm. Nå er det også krav om direkte varsling til mobiltelefon. Siden 2G-nettet fases ut i 2025, så alle som har alarmutringer på dette nettet skifte til 4G før den tid.

For øvrig pågår det testing av temperatursensorer for montering i sikringsskap i landbruket. Hensikten er å gi et varsel på mobiltelefon om det er unormal temperaturutvikling. Dette erstatter ikke en el-kontroll, men gir bonden mulighet til å følge med på om brannfarlige el-feil som oppstår mellom hver kontroll, og dermed kan ringe en elektriker for utbedring, istedenfor å måtte ringe brannvesenet.