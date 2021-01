Evakuerte dyr fra ras-katastrofen

Rundt 1 400 griser og storfe ble igjen på to gårder i nærheten av kvikkleireskredet i Gjerdrum natt til 30. desember. Fylkesleder Jens Thori Kogstad i Akershus bondelag var selv en av bøndene som ble berørt av katastrofen.

Han fortalte tidlig til NTB at det har vært betydelige utfordringer knyttet til vann, strøm og stell, og at enkelte måtte bli kjørt inn av nødetatene for å stelle dyra.

Selv fikk Thori Kogstad lov til å fullføre kveldsstellet for sine 300 storfe nyttårsaften, før han ble evakuert pga. nye sprekkdannelser i terrenget i Gjerdrum, få kilometer nord for Ask der det store skredet gikk. Kogstad poengterte at situasjonen har vært mer alvorlig for de evakuerte gårdene som er direkte rammet av skredet lenger sør i Ask.

Onsdag forrige uke ble 350 slaktegriser evakuert fra en av gårdene nær skredgropen. De ble hentet ut på en midlertidig vei over jordene på gården.

Annonse

– Dette er vel ikke å anse som en evakuering, men heller en mer ordinær levering av dyr til slakt, sa Hans Petter Langbakk, landbrukssjef i Ullensaker og Gjerdrum, til Nationen.

Ifølge Langbakk er det rundt 1 200 griser og nærmere 130 okser på gården.

– De resterende dyrene blir ikke hentet ut i dag da dette ikke er å anse som kritisk, sa han til avisa.

Også hele besetningen til en av gårdene i Fjeldstad-grenda er flyttet til to eksisterende besetninger i henholdsvis Ullensaker og Nes kommune. Ifølge landbrukskontoret var det her snakk om 20 melkekyr og 34 ungdyr og kalver.

Transporten av dyra gikk fint og flere lokale husdyrbønder har bidratt i arbeidet hvor det ble brukt traktorer med delvis isolerte dyretilhengere for at dyra ikke skulle ble nedkjølt. Ifølge landbrukskontoret ble hele operasjonen med evakuering av dyreholdet gjennomført uten problemer.