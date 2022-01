EU-Parlamentet vil bedre dyrevelferden

Parlamentskomitéen for beskyttelse av dyr under transport konkluderte i sin rapport med at bestemmelsene i gjeldende transportregelverk ofte ikke blir overholdt.

Dyr som er uegnet til transport blir likevel transportert, og transportmidlene er ikke alltid egnet. Det gjennomføres transport under ekstreme temperaturer og med for lange kjøretider, for lav takhøyde i transportrommet, og svikt i forsyningen av vann og fôr. Medlemslandene fører også for lite tilsyn med dyretransporten, skriver regjeringen.no.

Det er matråd ved den norske delegasjonen i Brüssel, Stein Ivar Ormsettrø, som rapportere om dette.

Foreslår videoopptak under lasting

Komitéen foreslår at Parlamentet skal be EU-Kommisjonen om å bedre velferden under transport. Det er behov for et bedre felles regelverk og bestemmelser om tilsyn og sanksjoner.

De foreslår blant annet videoopptak under lasting og lossing, og forbud mot transport når temperaturen er utenfor intervallet 5-30 grader Celcius. De ber også om innføring av temperatur-, fuktighets- og ammoniakkregistreringsenheter i transportrommene, og ønsker at Kommisjonen fastsetter reisetidsbegrensninger for alle dyrearter der det også tas hensyn til dyrenes alder.

Dyr under 35 dager

Videre foreslår de å forby transport av ikke avvente dyr under 35 dager, som fortsatt får melk. De skriver også at transport av ikke avvente dyr over 35 dager, kun bør tillates i tilfeller der reisen er under to timer.

Annonse

Parlamentet vedtok å fraråde transport av ikke avvente dyr og forbyr transport av kalver som er mindre enn 28 dager, med mindre transporten av kalver er kortere enn 50 km og foretas av bonden.

Slaktedyr skal generelt ikke transporteres mer enn åtte timer. Drektige dyr skal ikke transporteres lenger enn fire timer den siste tredjedel av drektighetstiden, og gamle dyr som skal utrangeres skal kun transporteres til nærmeste slakteri.

Mobile slakterier

Parlamentet foreslo å stimulere til etablering av mobile slakterier og gårdsslakterier, noe som vil bidra til å redusere antallet stressende reiser til slakteriet.

Det samme vil man kunne oppnå ved å endre til driftsformer hvor man i større grad har dyrene i hele levetiden. Økonomiske insentiver bør benyttes til å oppnå dette og beholde bosettingen i distriktene.

Arbeidsplasser og økonomi

Under debatten i Parlamentet mente enkelte grupper at anbefalingene fra komitéen var for omfattende og at man i større grad må ta hensyn til arbeidsplassene og økonomien i næringen.

Andre mente at tiltakene burde vært strengere, og i enda større grad legge til rette for minst mulig transport av levende dyr, for å sikre best mulig dyrevelferd.

Kommisjonen vil i tillegg til høringsinnspill innhente vitenskapelige vurderinger som grunnlag for sitt forslag til nytt regelverk, som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023, rapporterer matråd Stein Ivar Ormsettrø.