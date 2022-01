EU: Nytt regelverk gjør det tillatt å slakte på gården

Snart blir det mulig for svenske slakterier også.

– Det er en helt ny mulighet, sier Mona-Lisa Dahlbom Wiedel i Livsmedelsverket, til ATL.

I september kom endringene i EUs hygieneregler for landbruk, som nå tillater avlivning på den enkelte gård.

Regelverket ”Slakt på gården” tillater avlivning av tre kjøttfe, tre hester eller seks griser per slakting, som altså kan foregå på gården.

Les også: Minkavl blir lovlig igjen i Sverige

Videre skal en godkjent veterinær være med, og slakteriet skal kunne ta slaktet til et slakteri innen to timer etter avlivningen.

Livsmedelsverket har ansvaret

– Dette er en helt ny mulighet. Det som er nytt, er jo at plassen for slakt kan være ved den gården som dyrene kommer fra. Innenfor disse dyreartene har bare slakting vært mulig på slakteri, eller gjennom mobilt slakteri, sier Mona-Lisa Dahlbom Wiedel, veterinærinspektør i Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har ansvaret for å tilrettelegge for hvordan slaktingen skal fungere i Sverige. Når det gjelder avlivningen, er det EUs og Jordbruksverkets bedøvingsregler som skal følges, skriver ATL.

Det betyr at ansatte, med kompetanse fra slakteriet, kan få skyte kjøttfe på gården.

– Å bedøve et kjøttfe med kulegevær, ja det får man gjøre, men det finnes mange begrensninger, for eksempel kaliber og avstand, sier Dahlbom Wiedel.

Annonse

Prima kjøtt

En som jubler over disse endringene er Katrin Schiffer, bransjeansvarlig for gårdsslakt og leder ved Eldrimner, et nasjonalt senter for mathåndverk.

– Vi har arbeidet for denne forandringen i veldig mange år. Selv om det kanskje mest er små slakterier som kommer til å gjøre dette, så kan jo også de store slakteriene tilby det. Det blir ett ”premium-premiumkjøtt”, sier hun.

Eldrimner formidler kunnskap og inspirasjon og finansieres av statlige midler og EUs landsbygdsprogram.

– Stressfri slakt og slakt uten transporter. Det har stått på ønskelisten lenge, for både bønder og konsumenter, sier Katrin Schiffer.

Ting må på plass

Det er ingen slakterier som har kommet i gang med hjemmeslakting i Sverige. Blant annet er det ennå uklart hvordan den ”mobile enhet”, som skal være med for å ta hånd om slaktet, skal se ut.

Den og flere andre spørsmål skal Livsmedelsverket utforme i dialog med slakteribransjen, Eldrimner og andre myndigheter.

Tyskland har i over ti år tolket EU-reglene annerledes og slakter allerede mindretalls med kjøttfe på ett hundretalls gårder, forklarer Katrin Schiffer.

Men også i Tyskland blir det forandringer, fordi EU krever at en godkjent veterinær skal være til stede under slaktingen, også under avlivningen. Det kan føre til høye kostnader, ikke minst i Sverige, mener Schiffer.