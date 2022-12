EU med forbud mot produkter som bidrar til avskoging

– Den nye loven kommer til å sikre at en rekke viktige varer på EUs marked ikke lenger bidrar til avskoging og degradering av skog i EU og andre steder i verden, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding tirsdag.

Her hylles også avtalen som ble inngått mellom EUs medlemsland og EU-parlamentet natt til tirsdag.

– Når de nye reglene trer i kraft, kommer alle relevante selskaper til å måtte utvise stor forsiktighet hvis de bringer disse produktene inn på EUs marked, heter det videre.

Avtalen ble inngått dagen før FN-konferansen om biologisk mangfold åpnes i Montreal i Canada. Der er det håp om at vil bli inngått en ny internasjonal avtale for å bremse tapet av naturmangfold.

Streng dokumentasjon

På EUs liste over forbudte produkter står blant annet palmeolje, storfe, soya, kaffe, kakao, trevirke og gummi. Siden desember 2020 har disse blitt stemplet som «bidragsytere til avskoging» hvis de kommer fra områder truet av avskoging.

Importselskapene vil måtte dokumentere at produktene deres ikke er laget i områder som er blitt utsatt for avskoging. De må også vise at de er lovlig produsert, det vil si i tråd med lovverket i opprinnelseslandet.

I tillegg må selskapene gi presis geografisk informasjon om hvor produktene er laget.

– Radikalt

– Dette er første gang i verden, sier lederen for EU-parlamentets miljøkomité, Pascal Canfin, i en pressemelding.

– Det er kaffen vi tar til frokost, sjokoladen vi spiser, kullet i grillene våre, papiret i bøkene våre. Dette er radikalt, legger han til.

Teksten til lovforslaget ble lagt fram av EU-kommisjonen i november 2021, noe som betyr at det har tatt ett år for alle EU-landene å komme til enighet.

Loven må vedtas formelt av EU før den kan tre i kraft, og selskaper har deretter 18 måneder på seg til å oppfylle de nye kravene.

Ettersom EU er en stor forbruker av de aktuelle varene, regner unionen med at tiltaket kommer til å bidra til å hindre at betydelige mengder skog blir hogd ned eller svidd av. Dette er igjen ventet å redusere tap av naturmangfold og utslipp som fører til klimaendringer.