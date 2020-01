EU-krav skaper trøbbel for bruktselgere

EU vil hindre spredning av plantesykdommer, og krever nå at brukte landbruksmaskiner eller annet utstyr er grundig rengjort før det eksporteres til unionen. Det må dokumenteres med et plantesunnhetssertifikat fra Mattilsynet.

– Slik Mattilsynet har lagt fram det nye regelverket, skal det være lett å gå inn på nettsidene deres og fylle ut dette. Det er også enkelt å ta imot en inspektør og gi ham en kopp kaffe. Problemet er at sertifikatene bare varer i to uker, sier Bjørn Magne Sivertsen.

Han er ansvarlig for kjøp og salg ved landbruksavdelingen i Ålgård bruktbil.

Upålitelig henting

Når Ålgård bruktbil selger for eksempel traktorer ut av landet, er det kjøper som organiserer transporten. Sivertsen sier erfaringen er at denne transporten er uberegnelig, og at to ukers varighet er for kort til å fungere i praksis.

– Problemet med å selge til eksport er pålitelighet ved henting, ikke betaling. Det er også ute av hendene på kjøperen. Han kan sitte i Polen, skal kanskje kjøpe fem traktorer, men kjøper dem ikke samme dag eller samme sted, sier Sivertsen.

Når kjøperen har kjøpt alle traktorene han ønsker, leier han inn transport som plukker opp traktorene der de står.

Sivertsen sier det er uforutsigbart for dem når transporten kommer. Han håper Mattilsynet vil gi aktører som dem mer enn to ukers varighet på sertifikatet.

Når traktoren først er hos Ålgård, ser han ikke store muligheter for at de skal komme i kontakt med planter eller jord.

– Hos oss står traktoren på asfalt og venter. Jeg håper Mattilsynet vil gi dispensasjon for større aktører, kanskje med tre måneders varighet. Da vil det være krevende, men håndterbart, sier Sivertsen.

EU krever to uker

Mattilsynet bekrefter at det er fjorten dagers varighet på plantesunnhetssertifikatene. Det er ikke tilsynet som har satt fristen. Den er bestemt gjennom EU, som ikke godtar sertifikater utstedt mer enn fjorten dager før varene sendes.

– Det må vi følge. Vi skal gå god for at vilkårene mottakerlandet har satt er oppfylt, sier Kåre Willumsen, seniorrådgiver ved Mattilsynets hovedkontor.

Kravene EU stiller til plantesunnhetssertifikater, kan du lese her.

Norske selskaper som eksporterer sertifikatpliktige varer er forpliktet til å ha internkontroll, og Willumsen mener det kan åpne for at de slipper fysisk kontroll av hver enkelt sending.

– Dersom for eksempel Felleskjøpet vurderes å ha god kontroll på sine rutiner, kan vi droppe den fysiske kontrollen. Det er opp til de lokale avdelingene i Mattilsynet, sier Willumsen.

Ok for Felleskjøpet

Tor Helge Uglum er nasjonal salgssjef brukt i Felleskjøpet Agri. Han mener det er på høy tid det kommer et regelverk om smittevern.

– Det er klart det blir litt mer byråkratisk, men det er vanvittig viktig at det blir tatt litt ansvar her. Om det kommer smitte går det ikke utover norsk landbruk, men det går utover landbruket i landet vi sender til, sier Uglum.

Han tror ikke det nye regelverket skaper noe særlig problemer for dem.

– Vi eksporterer ganske mye, og har en egen transportavdeling i Felleskjøpet. Kjøper en bonde i Østerrike eller Tyskland en traktor, så ordner vi stort sett transport til nærmeste by, sier Uglum.

Når FK Agri selger til forhandlere i Øst-Europa, er det ofte kjøper som sørger for transporten. Den blir da mindre forutsigbar enn med FKs egen transportavdeling, men Uglum mener to ukers varighet ikke gir dem noen vanskeligheter.

– De antyder når de vil komme. Da sier vi OK, vi har tid til å ordne tolldeklarasjon og plantesertifikat. Om de kommer en dag før eller etter, har ikke noe å si. Du må vaske ting klart når det kommer inn brukt, uansett om det skal selges i Norge eller eksporteres. Er det rengjort, er det fort gjort å desinfisere det, sier Uglum.

– Vi har fått godkjent Felleskjøpets bruktsenter på Kløfta som eksportør av landbruksmaskiner. Når vi er godkjent, har vi lov å sende søknad om plantesunnhetssertifikat. Mattilsynet har 48 timer på å utstede det, eller komme på inspeksjon, sier han videre.

Dårlig informasjon

Både i Ålgård bruktbil og Felleskjøpet er de enige om at Mattilsynet har gjort en dårlig jobb med informasjon på forhånd.

Regelverket for maskiner trådte i kraft 1. september, mens Mattilsynet ikke informerte før i desember. Willumsen er enig i at de kunne vært tidligere ute med informasjon.

– Det kan du kanskje si at vi kunne ha gjort. Når vi i ettertid ser hvordan det er blitt, kunne vi kanskje gjort det i sommer. Men vi visste ikke veldig mye om omfanget av dette her, sier han.

I en e-post skriver Mattilsynet at alt likevel ikke var klart før 14. desember:

«Fra 1. september har inspektørene kunne skrive ut sertifikater på forespørsel fra eksportører. Det fullstendige omfanget av hvilke maskiner og redskaper som ble omfattet av kravene ble imidlertid ikke klart før i begynnelsen av desember, og trådte i kraft 14. desember.»

Gebyr kan føre til skraping

Å få utstedt sertifikatet, koster penger. 445 kroner i gebyr for å få det utstedt, og ytterligere 785 kroner om en kontrollør fra Mattilsynet må reise ut for kontroll.

Bjørn Magne Sivertsen i Ålgård sier han har forståelse for at det koster, men at gebyret kan føre til at ting skrapes i stedet for å brukes videre.

– De billigste traktorene, som tidligere har gått til for eksempel Romania, blir kanskje skrapa heller enn å gå til et utviklingsland. Har du et produkt til 25 000 kroner, med margin på 1500 og avgifter på 1300–1400 kroner, gidder du ikke. Da tar du heller 1000 kroner for stålet, sier Sivertsen.

Også Uglum i Felleskjøpet mener billige produkter kan bli skrapet i stedet for å selges ut av landet.