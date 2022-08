EU-kommisjonen forventer nedgang i svinesektoren

Blant alle de 27 landene i EU blir 2022 et år med mindre produksjon av svinekjøtt. Forbruket går samme vei, skriver Landbrugsavisen i Danmark.

Det økonomiske presset på grisenæringa i EU, som i flere land har vart i snart to år, gjenspeiler seg nå i en sterkt fallende produksjon.

Ned 4,7 prosent

Polen og Tyskland har meldt inn om markante tilbakeslag for grisenæringa i de to landene, og den seneste meldinga fra EU-kommisjonen er, ifølge Markedsnytt for grisekjøtt, at produksjonen for hele regionen forventes å falle med omkring 4,7 prosent i 2022, til 22,5 millioner tonn.

Eksporten av svinekjøtt, som har vært fallende lenge, forventes å falle med 9,6 prosent til 4,3 millioner tonn.

Dyrevelferd på dagsordenen

Det er stadig større oppmerksomhet om dyrevelferd i mange EU-land. EU har et felles direktiv om standarder for dyrevelferd fra 2008, men de ulike landene kan ha strengere regler.

Sverige har trolig de strengeste reglene i EU. Sveriges regelverk er veldig likt det norske, bortsett fra at de ikke trenger veterinær bedøvelse av hanngris ved kastrering, skriver Norsvin.

Forbud mot halekupering er for eksempel noe som nå diskuteres i Tyskland og Danmark, 50 år etter at det var forbudt i Norge.

