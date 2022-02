EU går inn for å «grønnmerke» gass og atomkraft

EU-kommisjonen foreslår at gass og atomkraft kan klassifiseres som bærekraftige investeringer på visse betingelser. Forslaget har allerede høstet sterk kritikk, melder DPA.

– EU har forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2050 og vi må bruke alle tilgjengelige verktøy for å nå det målet. Da må vi også ha med privat sektor, mener EUs finanskommissær Mairead McGuinness.

Annonse

EU-kommisjonen foreslår at investeringer i nye gasskraftverk før 2030 kan klassifiseres som bærekraftige dersom de samlede utslippene er på mindre enn 270 gram CO2 per kilowattime, mens det for atomkraftverk blant annet må foreligge godkjente planer for håndtering av atomavfall innen 2050. (NTB)