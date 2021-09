Et sjeldent bra frøår nordafjells

I høst planlegges det sanking av store mengder granfrø nordafjells for å bøte på en kritisk mangel på frø. Det er mer enn 20 år siden forholdene lå like godt til rette for frøsanking i regionen, skriver Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Les også: Nasjonal pris til flytende hytte

– Grana har god konglesetting i år. Det gjelder spesielt nordafjells hvor det ikke har vært gode frøår på mange år, sier seniorrådgiver Øystein Meland Edvardsen i Stiftelsen Det norske Skogfrøverk.

Klimaendringer og karbonopptak

Stiftelsen er en ideell organisasjon som har til formål å sørge for en landsdekkende skogfrøforsyning av god kvalitet.

Les også: Mer variert skogbruk er mulig

Skogfrøverket gjør en viktig jobb som vil få stor betydning for samfunnet i årene som kommer, mener landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Gjennom både frøsanking og foredlingsarbeid bidrar de til en fremtidsskog som er mest mulig motstandsdyktig i møte med klimaendringene, samtidig som den bidrar med størst mulig karbonopptak i skogen, sier Bollestad.

Særlig kritisk i Nordland

Frøtilgangen for Nordland er spesielt kritisk. Her brukes det fortsatt over 50 år gammelt frø fra det store frøåret 1970. Frøet fra 1970 har holdt god kvalitet i mange år, men ikke nå lenger.

Annonse

De siste 20 årene har Skogfrøverket ønsket å fornye frølagrene med nytt frø for landsdelen. Det har vist seg utfordrende da de gode frøårene på gran i Nordland opptrer svært sjeldent.

Les også: Alle gode ting er tre

Vi må helt tilbake til 1998 til å finne et brukbart frøår på gran i Nordland. På Østlandet er det annerledes. Her går det gjerne «bare» 4–10 år mellom de gode frøårene på gran. Det kreves to gode somre med relativt høye temperaturer for å først indusere blomstring og deretter for å modne frøet, skriver LMD.

Furu, hengebjørk og svartor

Skogfrøverket høster imidlertid ikke bare granfrø. Det er en prioritert oppgave å øke tilgangen på furufrø, både gjennom sanking i skogen og etablering av egne frøplantasjer. I tillegg importeres det foredlet furufrø fra Sverige for bruk på Østlandet.

Det er viktig å kunne tilby mer furu som alternativ til gran i områder som kan bli mer tørkeutsatt som følge av klimaendringer.

Les også: Ber de store snu på flisa

Av lauvtrær er det særlig frøsanking av hengebjørk og svartor i egne frøplantasjer utenfor Hamar som har prioritet. Hengebjørk og svartor kan være alternativer der hvor grana er utsatt for rotråte.