Petter Harald Kimo holder fortsatt på å lese kravet når han snakker med Bondebladet, men han beskriver det han har lest så langt, som realistisk og godt gjennomtenkt.

– Det er et godt dokumentert krav. Jeg vil ikke kalle det overraskende høyt, men omtrent som forventa og ikke minst håpet, sier Kimo.

– Jeg er glad for at forhandlingsutvalget har kommet fram til dette tallet. Det er ikke ønsketenking, men nødvendig for å opprettholde og helst styrke norsk matberedskap, sier han.

Velferdsordninger

Som spesielt bra trekker han fram styrkingen av ammekyr og sau, fordi han mener behovet er størst der, og velferdsordningene.

– Det er avgjørende for at flere skal satse, og at vi skal landbruk om 20-30 år, sier Kimo.

Han peker også på kostnadskompensasjonen på 2,4 milliarder for 2022.

– Den er veldig bra og veldig, veldig nødvendig for at vi skal få avlinger og optimisme, for at folk faktisk sår og gjødsler det som er nødvendig, sier han.

– Det er viktig at disse pengene kommer ut til bøndene så raskt som mulig. Det har landbruksministeren uttalt at de skal gjøre, før de har sett kravet. Det er ekstremt viktig at det følges opp, sier Kimo.

– Hørt på medlemsmassen

4. mai skal staten legge fram sitt tilbud.

– Det blir tøffe forhandlinger. Jeg er glad for at Bondelaget og forhandlingsutvalget vårt er så tydelig. De har hørt på medlemsmassen. De skal vite at vi står bak dem og støtter dem. Jeg håper politikerne skjønner alvoret nå, at det er et nødvendig krav, sier Kimo.

På melk foreslår jordbruket en økning i målprisen på 36 øre - det samme som Tine anbefalte.

– Mange er skuffet over en en målprisøkning på 36 øre på melk, men det er en faglig vurdering i Tine, og det har Norges Bondelag valgt å forholde seg til. Selv om drømmen min som melkeprodusent hadde vært høyere, respekterer jeg Tines innspill der, sier Petter Harald Kimo.