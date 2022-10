Frist for å sende søknad om erstatning for rovviltskadar på husdyr er 1. november. Søknader som gjeld sau skal leggjast inn i Elektronisk søknadssenter, mens søknader som gjeld andre husdyr skal sendast direkte til Statsforvalteren, skriv Miljødirektoratet.

Direktoratet ber alle søkjarar om å lese brukarrettleiing i søknadssenteret, for å sikra at all påkravd informasjon kjem med. Kontakt Statsforvaltaren om søknader som gjeld andre husdyr enn sau, eller ved andre spørsmål.

Nytt for årets søknad er at produsent-, gards-, bruks- og festenummer blir henta frå Landbruksregisteret basert på oppgitt organisasjonsnummer. Sone for distriktstilskot kjøtt blir henta frå Nibios teneste.

Ein loggar inn i søknadssenteret via ID-porten. Dette sikrar sikker identifikasjon av søkjar.