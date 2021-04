Er vektkrav til henger mellom traktor og bil logisk?

Spørsmål:

1. Hvorfor er det så store forskjeller i vektkrav til tilhenger mellom traktor og bil?

2. Er 16-åringer modne nok til å kjøre tunge traktorer med totalvekt på 25 tonn?

3. Blir de unges praktiske ferdigheter hensyntatt i dagens regelverk?

4. Sp og Senterungdommen vil endre regelverket. Kan det gå utover trafikksikkerheten?

5. Hvordan bør det nye regelverket utformes?

Torleik Svelle, leder for Senterungdommen

Jeg tror at sunn fornuft og praktisk kunnskap ikke ble vektlagt nok da reglene ble laget. Folk som har kjørt traktor, med store lass i årevis, er gode på sikring og forstår kreftene som er i svig. Klarer du å kjøre 25 tonn i 40 km/t, er jeg sikker på at du også klarer å kjøre fem tonn i 80 km/t.

Ja, å kjøre en så tung traktor er et stort ansvar, men det stilles også strenge krav til både teori og praksis når man tar førerkort på traktor. Jeg har tillit til at alle nybakte traktorførere kjenner på ansvaret, og kjører deretter.

Nei, jeg synes dagens regelverk er urettferdig. Når man tar førerkort på traktor, lærer man om lastsikring og deltar ofte med de samme folkene som tar førerkort på BE. Så er det en kjøretime og oppkjøring, når man tar førerkort på BE, men jeg tror flere års erfaring med store hengere er vært like mye, om ikke mer.

Nei, jeg tror ikke det. De nye hengersjåførene, om vi vinner fram, kan mye om sikring av last og kjenner godt til kreftene som finnes i en tung henger. Jeg er sikker på at en 19-åring, som har kjørt tunge lass i tre år, fint klarer å låne hengeren hos far for å laste opp den på en sikker måte, f.eks. når flyttelasset skal kjøres.

Jeg er ikke ekspert på å utforme regelverk, men jeg tror en god start er å ta utgangspunkt i de som tok traktorførerkort fra 2006 og utover. Alle som gjorde det har hatt lastsikringskurs og praktisk erfaring med hengere. Nå er det viktigste at de andre partiene på Stortinget lytter og støtter oss, så vi får til endringer.

Thor Owe Holmquist, universitetslektor ved Nord universitet

Forskjellene i vektkrav til tilhenger mellom traktor og bil skyldes i hovedsak to ting: traktoren er i dag nærmest en form for anleggsmaskin og er konstruert for tøffe tak, i form av ulike redskaper og hengere. Traktor har maks hastighet på 40 km/t, mens bil med henger har maks hastighet på 80 km/t. Klasse T er egen førerkortklasse med omfattende føreropplæring, sikring av last og teori- og praktisk prøve. Lastesikringskurset er godkjent hvis du senere tar opplæring i klasse BE.

En 16-åring er fortsatt under utvikling, og selvsagt er det ulikt mht. hvor modne 16-åringer er. Det er flere ting enn førerkortet som spiller inn på om 16-åringen kan kjøre med en henger på 25 tonn, eller andre redskaper. Her kommer arbeidsmiljøloven inn og krever egen opplæring, enten arbeidet er tilknyttet gårdsdrift, skogbruk eller kjøring på anlegg. Dermed har den som engasjerer 16-åringen til kjøringen et omfattende ansvar.

Mange unge har gode praktiske ferdigheter, men dette er også ulikt. Derfor er regelverket utviklet for å dekke alle. Selv om en 18-åring, som erverver førerkort i klasse B, har gode praktiske ferdigheter fra kl. T, er det her snakk om dobbel hastighet som krever en annen kompetanse. Kompetansen inngår i føreropplæring for klasse BE. En 18-åring, med nyervervet førerkort klasse B, har lov til å kjøre henger, men totalvekt på bil og henger skal ikke overstige 3,5 tonn.

Med bakgrunn i det som allerede er nevnt, kan etter mitt skjønn en endring av regelverket gå utover trafikksikkerheten og bør derfor ikke endres.