Enovas største tilskudd går oftest til dem med høye inntekter

Ny forskning viser at det er dem med høye inntekter som oftest får inntil 150 000 kroner fra ett av Enovas største tilskudd.

– Det meste av pengene går til husholdninger som har en samlet inntekt på 1,3 millioner kroner eller mer. Veldig få husholdninger med lav inntekt får dette tilskuddet, sier stipendiat Lars Even Egner ved Psykologisk institutt ved NTNU til NRK.

Han har forsket på hvem som fikk inntil 150 000 kroner i tilskudd i Enova-ordningen «helhetlig oppgradering av bygningskroppen» i årene 2016–2020.

En slik oppgradering innebærer store og kostbare tiltak som gir lavere energiforbruk.

Enova får inn rundt 400 kroner i året ved at de tar inn ett øre per kilowattime over nettleien fra alle husholdninger i Norge. Enova gir også tilskudd til andre tiltak, men Egner mener det er etisk problematisk at de med høyest inntekt får mesteparten av pengene fra det største tilskuddet i en ordning som sponses av alle.

Pressesjef Eiliv Flakne i Enova sier tilskuddet til helhetlig oppgradering av bygningskroppen skal fremme ny teknologi.

– Tanken er at noen skal gå foran, du kan gjerne kalle dem «early movers». Det er de som har risikovilje og mulighet til å gjennomføre et slik prosjekt. Det er jo blant de prosjektene som er størst under Enova-tilskuddet; du kan få inntil 150.000 kroner i støtte, og det er naturlig nok ikke for hvermannsen, sånn sett.