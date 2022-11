Enda en storflom øst i Australia

Nok en gang står store deler av delstaten New South Wales på Australias østkyst under vann som følge av usedvanlig kraftig regnvær de to siste månedene.

Siden mandag er over 200 personer blitt reddet fra flommen rundt 30 mil vest for Sydney. Mange har søkt tilflukt på hustak, og det er sendt ut redningsteam i helikoptre.

Ifølge den australske rikskringkastingen ABC står redningstjenesten overfor «den største flomoperasjonen i delstatens historie». Redningsarbeidere og frivillige fra mange land deltar.

– Vi har hatt frivillige fra hele verden som har kommet for å bekjempe skogbranner, men så vidt jeg vet er det første gang de har kommet på grunn av flom. Og jeg vil takke dem, sier delstatsminister Dominic Perrottet.

Det er andre gang i løpet av to uker at New South Wales blir rammet av kraftig flom.

– Folk er i sjokk. De kan ikke tro at dette skjer to ganger i løpet av en så kort periode, sier ordfører Phyllis Miller i byen Forbes ved Lachlan-elven.

Kraftig regnvær og flom har skapt problemer på østkysten av Australia i månedsvis. Mange mennesker har mistet alt de eier, og mange dyr skal også ha dødd etter å ha blitt tatt av vannmassene.

Andre delstater på østkysten – som Queensland, Victoria og South Australia – er også rammet. (NTB)