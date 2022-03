Elverum skal arrangere VM i tømmerfløting

I år skal VM i tømmerfløting avholdes på Glomma i Elverum, det er Anno Norsk Skogbruksmuseum, Glommen Mjøsen Skog, Skogselskapet Hedmark og Finnskogen Adventures som skal sørge for folkefest i Elverum 10. og 11. juni, skriver skog.no.

– Dette blir en happening, smiler Stein Tore Andersen, ansvarlig for festivalen og ansatt ved Skogbruksmuseet.

Første gang i 2015

Sammen med Nina Bogerud Caspari, også hun ansatt ved museet, Sverre Holm fra Glommen Mjøsen Skog, samt Lars Erik Rønningen fra Skogselskapet Hedmark er de klare for å lage folkefest.

VM i tømmerfløting ble for første gang arrangert i Osen tilbake i 2015.

– Da vi fikk spørsmål om å overta arrangementet fra Østerdalen Festivalforening og Osen Grendelag tenkte vi at dette passet oss bra. Tømmer ble fløtet i Glomma i drøyt 600 år, frem til 1985. Arrangement- og temamessig er dette noe som passer veldig godt for oss på museet, forklarer Andersen.

14 lag deltar

På Skogbruksmuseet driver de daglig undervisning om tømmerfløtingens historie. I sommer kan altså folk se 14 lag kjempe om verdensmestertittelen, som i dag holdes av Skogfrøverket på Hamar.

Det blir fart, action og spektakulære scener som skal utspille seg på Glomma.

– Vi ser på dette som en ypperlig arena for å rekruttere folk til skogbruket. Det vil skje mye spennende de to dagene på Elverum, håpet er at dette skal være med å trigge unge til å velge skog, sier Stein Tore Andersen.