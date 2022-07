Ekstremtørke truer Italia

Italias største elv, Po, er i ferd med å bli forvandlet til en ørken på grunn av landets ekstreme nedbørsmangel. På rismarkene i regionen Lomellina i Nord-Italia er tørken så ille at det er umulig å finne nok vann til å oversvømme åkrene.

– Vanligvis skal denne åkeren være oversvømmet av to til fem centimeter med vann, men nå ser den ut som en sandstrand, sier risbonden Giovanni Daghetta.

Han går vemodig gjennom rismarkene sine utenfor Mortara i Lomellina . Om det ikke snart kommer regn, vil årets risavling dø.

I flere århundrer har risbønder i regionen produsert den berømte Arborio-risen, som brukes i italienske risottoretter.

Ligner en sandstrand

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) er mangel på vann den mest skadelige faktoren for ris, spesielt i de tidlige stadiene av veksten.

– Denne risen har ikke blitt vannet på to uker nå, og 90 prosent av risplantene er allerede tørket helt ut, sier Daghetta.

– De få risplantene som har overlevd, må dynkes i vann innen to eller tre dager, eller så dør de, forklarer han.

Men risbonden har lite håp om at det skal skje.

Nedbørsmangelen i Italia har vært så voldsom at guvernører i en rekke italienske regioner har erklært unntakstilstand i et forsøk på å spare vann og koordinere forvaltningen av de minimale ressursene.

Frykter konflikter

I Lomellina har regionens viktigste vannkilder, elvene Po og Dora Baltea, åtte ganger lavere vannstand enn gjennomsnittet en vanlig sommersesong, ifølge foreningen West Sesia. De regulerer vannmengden i kanalene som slanger seg gjennom rismarkene.

– Fra elven Po burde vi ha en strømningshastighet på 160 000 liter per sekund, men nå får vi kun fra 30 000 til 60 000 liter i sekundet, forklarer foreningens president, Stefano Bondesa.

Det har tvunget dem til å ta flere upopulære avgjørelser. Nylig bestemte de seg for å kutte vanntilførselen til poppel, frukttrær og andre avlinger, for å kunne prioritere ris.

Det har ført til økende frustrasjon og sinne hos bønder langs hele elveleiet, som kjemper om de samme minkende ressursene som risbøndene.

Om det ikke snart kommer regn som fyller opp de italienske vannreservoarene, fryktes det at det kan oppstå enda større konflikter blant italienske bønder.

Milliardtap for landbruket

Tørken i Italia kan medføre kostnadstap på 3 milliarder euro, over 31 milliarder kroner, i det italienske landbruket, ifølge Italias konføderasjon av landbruksprodusenter.

Det fryktes at opp mot 30–40 prosent av årets sesongavling kan gå tapt.

I tillegg til nedbørsmangelen sliter Italia med dårlig infrastruktur for vann, og 42 prosent av landets drikkevann sløses bort hvert år. Det er i stor grad på grunn av gamle og dårlig vedlikeholdte rør.

Det er ventet at flere av Italias berørte regioner vil innføre unntakstilstand den nærmeste tiden. Hundrevis av tettsteder og byer nord i landet har allerede vedtatt ulike pålegg for ansvarlig vannbruk i et forsøk på å unngå ytterligere rasjonering.