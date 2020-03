Det er rolig i gangene rundt Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Agri.

Vanligvis jobber det flere hundre på hovedkontoret. Nå er de en drøy håndfull personer der, satt sammen i en beredskapsgruppe.

For der, som i resten av samfunnet, har korona snudd opp ned på hverdagen.

Men ved fabrikkene fortsetter aktiviteten, forsikrer han.

– For oss er det prekært at vi opprettholder leveringsdyktigheten. Felleskjøpet har et spesielt samfunnsansvar for folk og dyr. Det er ekstremt viktig at vi fortsetter å levere, sier Skjennald.

– Nå handler det om å holde fabrikker i gang, men også butikkene. Mye kraftfôr og andre viktige innsatsmidler blir solgt via butikkene våre, som deler til melkeroboter og andre maskiner som bonden er avhengig av. Vi er det leddet som ikke skrives så mye om i pressen, men vi er like viktige, sier han.

Ansatte i karantene

Selv om koronaviruset har kommet til Norge, fortsetter årstidene sin faste gang.

– Våronna starter snart, uansett. Det er et viktig fokus for oss. Det et viktig at bonden får det han trenger, som såkorn og såvare, sier Skjennald.

Men også Felleskjøpet Agri har blitt rammet av følgene av koronaviruset.

– Vi har ikke hatt påviste tilfeller av korona. Men som alle andre har vi folk i karantene etter reise eller på grunn av forkjølelsessymptomer. Det påvirker oss. Per nå har vi god kontroll på bemanningen vår. Vi opprettholder normal drift enn så lenge, sier han.

– Å holde hjula og driften i gang er prioritet én, og det går bra så langt. Men det krever ekstra å sørge for at det er nok folk på jobb, holde produksjonen og transporten i gang, og sørge for at du får de helt nødvendige varene i butikk, sier Skjennum.

Dialog med myndighetene

– Har dere kriseplaner dersom det blir få folk på jobb?

– Vi må jo holde fabrikkene i gang, så vi har dialog med Mattilsynet og myndighetene om hva vi skal gjøre hvis vi får problemer med bemanning. Men jeg vil ikke foregripe det nå. Vi jobber kontinuerlig med å holde driften i gang. Ingenting tyder på at vi skal få problemer per nå, men det er umulig å spå.

– Er det snakk om at annet personell kan komme og jobbe hos dere?

– Det går an å flytte på personell internt i Felleskjøpet for å opprettholde livsviktige operasjoner. Det vil vi vurdere dersom det blir behov for det, sier Skjennald.

– God kontroll

– Hvordan går produksjonen av kraftfôr nå?

– Den går som normalt. Vi har god kontroll på råvareflyten vår. Noen av råvarene importerer vi, men det har vi også god kontroll på, sier kommunikasjonssjefen.

Kraftfôret består blant annet av soya fra Brasil.

– Råvarestrømmen er stabil så langt. Vi får meldinger om at en del av leverandørene våre prioriterer likevekt i markedet. De lar ikke noen hamstre. Det er en fordel for alle, sier Skjennald.

Han håper bøndene vil gjøre det samme:

– Vi oppfordrer bonden til å kjøpe normalt, via de normale kanalene sine, og unngå hamstring, sier han.

Besøksrestriksjoner

Rutinene har blitt kastet om på grunn av koronaen.

– Alle som kan sitte på hjemmekontor, er sendt hjem. Vi har avlyst mange arrangementer ut mot kunder og vårdager i butikker. Årsaken er å ikke ha store folkemengder på ett sted. Vi har innført besøksrestriksjoner på produksjonsanleggene våre, så kun det personellet som må være til stede, er der. Eksterne kommer ikke inn. Vi har innført gode rutiner for de som leverer inn og ut av anleggene våre. Vi er mer nøye hvordan de kan bevege seg, at de skal være mest mulig i bilen når de henter og leverer varer, forteller Thomas Skjennald.