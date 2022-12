Driftsgranskingane: Stor auke for mjølkeprodusentane

Jordbruksinntekta auka med heile 23 prosent frå 2020 til 2021. Det viser dei årlege driftsgranskingane som Nibio står bak.

Det vart auke for dei fleste husdyrproduksjonane, men nedgang for kornprodusentane. For frukt- og bærprodusentane vart 2021 eit svært godt år.

Jordbruksinntekta auka med 75 300 kroner, eller 23 prosent, per årsverk frå 2020 til 2021, og vart 403 100 kroner. Inntektsnivået var høgast på Jæren med 474 000 kroner.

Inntekt på 397 000

Jordbruksinntekta til mjølkeprodusentane auka med 30 prosent frå 2020, etter nokre år med relativt dårleg utvikling. I 2021 oppnådde dei ei jordbruksinntekt på 397 000 kroner.

Grunna stor etterspørsel i marknaden, fekk mjølkeprodusentane auka mjølkekvoten i 2021, i tillegg auka mjølkeprisen med 58 øre per liter.

Saman med auke i volum og pris på storfekjøt, medførte det at husdyrinntektene auka med 20 prosent. Det var 295 bruk med mjølkeproduksjon med i granskinga for 2021, skriv Nibio.

Korn gjekk ned

Produksjonsinntektene auka med 11 prosent. Husdyrinntektene, som utgjorde 58 prosent av produksjonsinntektene, auka med 17 prosent.

Jordbruksinntekta for kornprodusentane gjekk ned både i 2020 og i 2021, etter eit brukbart år i 2019.

I gjennomsnitt for landet fekk dei ei jordbruksinntekt på 185 500 kroner i 2021. Det var 107 driftsgranskingsbruk med einsidig kornproduksjon i 2021.

Vinnar er svin og korn i kombi

Av produksjonane det vert publisert tal for, var det svinehald i kombinasjon med korn som fekk høgast jordbruksinntekt i 2021 med 549 600 kroner per årsverk. Det var ein auke på 16 prosent frå 2020.

Jordbruksinntekta til bruka med frukt- og bærproduksjon varierer mykje mellom år. I 2021 hadde dei eit godt år, og fekk auka jordbruksinntekta med 59 prosent til kr 510 100.

Sterk kostnadsauke

Kostnadene auka i gjennomsnitt med 7,5 prosent. Dei variable kostnadene auka med 7 prosent i gjennomsnitt, men med stor variasjon mellom ulike kostnadspostar.

Kostnadene til kraftfôr som utgjer den største posten av dei variable kostnadene, auka med 5 prosent, medan handelsgjødsel og kalk auka med 3 prosent.

Av dei faste kostnadene auka elektrisk kraft med 57 prosent og drivstoff med 17 prosent frå 2020 til 2021. Leigd arbeid auka med 3 prosent og kostnader til maskinleige og leasing med 8 prosent.

I gjennomsnitt gjekk dei faste kostnadene opp med 8 prosent.

Arealet per bruk auka med 4 dekar, til i snitt 421 dekar. Produksjonsomfanget auka noko for mjølk og storfekjøt, for resten av husdyrhaldet var det små endringar frå 2020. Arbeidsinnsatsen har vore uendra dei siste åra med 1,6 årsverk per bruk.

Stor etterspørsel av sau

Dei siste åra har sauehaldet vore prega av overproduksjon av sau- og lammekjøt og låge prisar på kjøt.

I 2021 auka prisane grunna stor etterspørsel, og sjølv om produksjonsvolumet var om lag som året før, fekk denne driftsforma auka jordbruksinntekta med 80 000 kroner til 243 900 kroner. Det var 123 bruk med sauehald i driftsgranskingane i 2021.

Gjelda auka

Gjelda auka med 4 prosent i snitt per bruk. Gjeldsdelen for driftsgranskingsbruka gjekk ned med to prosentpoeng frå åra før, og var 46 prosent i 2021. Det tyder på god soliditet.

Gjennomsnittleg nettoinvestering per bruk gjekk ned frå kr 161 400 i 2020 til kr 136 500 i 2021, ein nedgang på 15 prosent. Høgast nettoinvestering fann vi på Jæren med kr 459 500. Det vart investert mest i nye bygningar.