Drammensbonde tror på gode kornavlinger

Det har skjedd ting på gården det siste året. Eldstesønn Ole Anders Aanesen Unelsrød har overtatt, og flyttet fra Oslo og inn i nyreist hovedbygning med familien nå i sommer.

Sammen med kona Hanna vil sønnen fortsette korndrifta, og seniorbonden er aktivt med som læremester og arbeidskar. Kunnskapsoverføring er viktig.

Korn og erter

De dyrker bortimot 1200 dekar, og vanlig fordeling er en tredjedel høsthvete, 100 dekar konserveserter til Findus, og resten vårhvete og bygg.

I våres måtte de ta opp 200 dekar med høsthvete etter en dårlig vinter, og der de har sådd på nytt er åkeren formidabel.

Unelsrød har to korntørker fra 1977 og 1985, og tørker alt korn ned til under 15 prosent fuktighet. Det er lagerplass til halve avlinga i binger, i tillegg til gulvplass. Vanligvis har han levert mye av kornet over nyttår når prisen har vært på topp, men det kan endre seg nå når Felleskjøpet Agri legger om prisløypa og innfører kvantumsbaserte tillegg.

Kjøligere vær

– Kornet har hatt godt av litt kjøligere vær og regn den siste uka, etter en varm sommer i Sør-Norge. Det er tyngde i hvert korn, men varmen førte til litt for rask utvikling. Vi har leirjord, og det er naturligvis lokale forskjeller. Antall skudd per plante er bra, men antall korn i akset er ikke optimalt. Høy kornvekt kan kompensere for dette, sier Ole Hans Unelsrød.

Han dyrker Mirakel vårhvete og Kuban høsthvete. I tillegg slår han et slag for byggsorten Termus.

– Det har vært en formidabel sortsutvikling på bygg, og nå er det fare for overproduksjon. Termus har gitt enorm økning for bygg her på gården, men vi skal fortsatt ha mathvete og proteinvekster på de beste områdene.

Over 600 kilo per dekar

Drammensbonden poengterer at heller ikke gode kornavlinger gjør seg selv.

– Det er forskjell på åkeren hos kornprodusenter, og hos dem som bare produserer korn. Men i år ser det veldig bra ut hos mange. Selv regner vi med avling på godt over 600 kilo per dekar, hvis ikke noe går galt på slutten. Det er vi fornøyd med når halvparten av høstkornet er tatt opp og sådd på nytt. Høstkornet trekker vanligvis avlingene opp.

– Vi sådde mellom 20. og 30. april, da var det en kjempeflott periode med perfekt jordstruktur. Siste hveten ble sådd 27. april, rett før regnværet kom. Siden treskingen i fjor høst har vi vært over jordene hvor høsthvete er tatt opp 14 ganger. Det gjelder å følge med og trå til i rette øyeblikk.

Tilbake på pløying

Når det gjelder jordbearbeidingen, har utgangspunktet i mange år vært en tredjedel høsthvete, en tredjedel høstpløyd og en tredjedel stubb.

– Jeg var en av de første med direktesåing på 1990-tallet, men er nå tilbake på pløying i leirjorda. Det lønner seg fortsatt med avling framfor størst mulig areal i Norge, det er min klare oppfatning etter 40 år som planteprodusent. Det er annerledes i Danmark, hvor kornprisen er den halve, sier Uneøsrød.

Han leier jord som spredeareal fra en nabo som driver med gris, og bruker ca. 1400 tonn gylle i året. Ved å kombinere husdyr- og kunstgjødsel kan de regulere gjødselmengden i forhold til status for åkeren.

Utsetter gjødselkjøp

– Hva tenker du om økt kunstgjødselpris?

– Det er skikkelig «mayday» hvis vi ikke får kompensert den kraftige prisøkningen fra myndighetene. Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at kornprisen er økt med 46 prosent de siste 15 årene. I samme periode har den generelle prisveksten vært på 37 prosent, mens jordbruket har hatt en kostnadsvekst på 50 prosent, sier kornbonden.

Kostnadsveksten for «Referansebruk 2», som er kornbruk, har vært 83 prosent. Handelsgjødsel og diesel utgjør 20 prosent av dette. Kostnadsutviklingen er den store negative spiralen som nå blir enda mer negativ, forklarer Unelsrød.

– Vi vurderer å vente med å kjøpe gjødsel til over nyttår, i håp om at prisen går ned igjen. Det er også aktuelt å dele innkjøpet i to, selv om det skaper logistikkproblemer hos leverandøren. Vi må prioritere egen økonomi, sier han.

Mer proteinvekster

Unelsrød sitter i kornutvalget i Norges Bondelag, og følger godt med på kornpolitikken. Han mener bøndene må produsere mest mulig matkorn, og forbrukerundersøkelser som industrien har gjennomført viser at etterspørselen etter proteinvekster, som for eks. åkerbønner, vil øke i åra framover. Høstproteinvekster vil bli prøvd ut på gården innen et par år.

– Avlinger med hvetesorten Mirakel er blitt så store, og av så god kvalitet, at det er i ferd med å bli en utfordring. Industrien vil heller importere korn av dårligere kvalitet til en rimeligere penge. Resultatet blir overlagring av 38 000 tonn førsteklasses norsk matkorn for planteprodusentenes regning, og med gode avlinger i år får vi et problem. Tollvernet burde være så effektivt at det stoppet import når vi har nok matkorn selv, sier kornbonden.

Husdyrproduksjon i balanse

– Hvordan vurderer du utviklingen i kornøkonomien?

– Vi merker at kostnadene stiger mer enn inntekten, og man kan ikke være avhengig av toppavling hvert år for å tjene penger. Det er rom for økt kornpris, med noe prisnedskriving. Det er også rom for økt kraftfôrpris, selv om kraftfôret utgjør mer enn halvparten av variable kostnader for hvite kjøttslag. Vi er avhengig av at markedsbalansen holdes i husdyrproduksjonen. Husdyrbøndene kan lære av grøntnæringa, hvor Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) samarbeider med flere ledd i omsetningskjeden om pris og volum for å skape markedsbalanse. Det er krevende, men grøntnæringa får det til.

Kornbonden tjener like mye på snøbrøyting med to traktorer, som på å dyrke 1000 dekar korn.

– Det sier noe om hva samfunnet er villig til å betale for mat i forhold til tjenester, avslutter Ole Hans Unelsrød.

