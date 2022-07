DNT – God plass på fjellhyttene

Ustabilt sommervær har gitt en forsiktig start på sommeren på Turistforeningens hytter i fjellet.

– Vi har plass til alle som vil til fjells, og mange steder er det nå supre forhold, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

To uker etter at de betjente hyttene åpnet i fjellet gjør DNT-sjefen opp en status for starten av sommersesongen.

– Været har nok gjort at noen har valgt å utsette turen til fjells, og mange har også valgt å sitte litt på gjerdet med planleggingen av sommeren i forbindelse med passtrøbbel og flystreik. Nesten uansett hvor i fjellet du vil reise nå, kan vi garantere deg plass. Det er mulig å bestille plass på forhånd, men også å komme uanmeldt. Framover nå er sommerfjellet på sitt fineste, sier Solvang.

På Krækkja Turisthytte på Hardangervidda forteller bestyrer Signe Søndrål at sommersesongen er godt i gang, og at besøket nå tar seg opp.

– Vi merker at flere har funnet veien til fjells, etter en litt rolig start på sommersesongen. Vi er veldig klare for å ta imot flere gjester, og har plass til alle som ønsker å besøke oss, sier Søndrål.

På Nedalshytta i Sylan er også fjellsommeren godt i gang.

– Besøket er på vei opp og vi har daglig gjester som går ekspedisjonsturen « Norge på tvers». Turen starter ved fjorden i Stjørdal og ender opp ved svenskegrensa i Sylan, 5 km fra oss. Vi har også noe besøk av svensker som vandrer over riksgrensen og rundt Sylmassivet, men fortsatt har vi god plass. I august skal vi feire 125 års jubileum til hytta, da regner vi med mange gjester som vil være med på markeringen, sier Turid Stricker, vertinne på Nedalshytta.