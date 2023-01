Disse sakene ble mest lest i 2022

Året nærmer seg slutten. Vi i Bondebladet har servert flere hundre saker som både har engasjert, provosert og skapt debatt. Det har vært et år der utfordringene har stått i kø, omtrent samtidig som tiltakene fra pandemien slapp taket invaderte Russland Ukraina. Følgene er mange, sammen med etterdønninger fra pandemien har det ført til at strømprisene stadig har nådd nye høyder, renta har gått opp og det meste av innsatsmidler har blitt langt dyrere.

Et lite plaster på såret var at faglagene og staten landet tidenes jordbruksoppgjør i mai. Men selv om summen var høy, ble mesteparten spist opp av de økte kostnadene. Arbeidet med å tette det mye omtalte inntektsgapet fortsetter derfor for fullt.

Krigen i verdens kornkammer har rettet oppmerksomheten mot viktigheten av sjølforsyning, og at vi ikke alltid kan legge vår lit til at vi kan importere maten vi trenger. I år har Bondebladet hatt en artikkelserie om betydningen av norsk landbruk, og ekspertene levner ingen tvil – landet er helt avhengige av den norske bonden.

En stor del leser vår ukentlige papiravis, men stadig flere tar også turen innom våre nettsider. Alle som får Bondebladet i posten, har også tilgang på våre låste, digitale artikler og e-avis. Det eneste man trenger å gjøre, er å opprette en digital bruker.

Her er en oppsummering av hvilke saker som har skapt mest engasjement på våre nettsider i 2022:

10. plass

Aldri igjen! Det konkluderte bonden Eirik Svarstad raskt med etter at oksene hans i januar skulle bli sendt med en slaktebil det var griser på. Det er både farlig og dårlig dyrevelferd, mener han.

Ristingen av at de første oksene gikk inn i bilen, fikk grisene til å begynne å hyle.

– Hele etasjen begynte å hyle. Det var et forferdelig leven. De fem neste oksene, som var på vei opp rampen, ble livredde. De kom i retur, i stor fart, helt vettskremte, sier Svarstad.

Les saken: Oksene snudde brått da grisene startet å hyle

9. plass

I mai ble Holmager Økologi i Vest-Jylland frastjålet traktorutstyr til drøyt en halv million. De såkalte GPS-tyvene stjeler også annet utstyr.

– Det er jo ikke kun GPS-utstyr tyvene går etter. Vi har faktisk ikke mistet så mye GPS-utstyr. Det er særlig styreterminalene i traktorene de har gått etter. Og i nye John Deere-traktorer, for eksempel, kan du ikke fjerne GPS-en. Årsaken er at de er en integrert del av traktoren, forteller innehaver Torben Galsgaard.

Her hjemme, meldte politiet i slutten av april om flere landbruksrelaterte tyverier i Glåmdalen.

Les saken: GPS-tyver herjer igjen

8. plass

Da jordbruksavtalen var i havn i mai, viste det seg at korn kom dårligere ut enn i tilbudet. Årsaken til det er at staten hadde lagt inn en engangsutbetaling på 118 kroner per dekar i tilbudet, mens denne satsen i avtalen er 30 kroner.

Videre ble kornprisen i avtalen 10–20 øre høyere enn tilbudet for alle kornslag, som med en gjennomsnittlig avling på 450 kilo på målet, tilsvarer 45–90 kroner per dekar. Grovt sett kommer altså korn ut inntil 55 kroner mindre per dekar i avtalen enn i tilbudet, avhengig av kornslag.

– I jordbrukets krav ville vi at gjødselkompensasjon skulle gis mot faktura. Når det ikke er mulig, må vi se på fordeling av gjødselkjøp, forklarer Egil Chr. Hoen i Bondelaget.

Les saken: Korn kom dårligere ut enn i tilbudet – slik svarer Bondelaget

7. plass

I juni kom meldingen om at kommuner som opplever interesse- og arealkonflikter knyttet til tette hjortebestander, kunne søke Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/2023.

Leder i Vestland Bondelag, Anders Felle, mener det er et godt tiltak.

– Vi har altfor mykje hjort. Bondelaget har i lengre tid etterlyst sterkare verkemiddel for å redusere hjortebestanden, det er difor svært gledeleg at utfordringane kring hjort vert teke på alvor, sier han.

Les saken: Felde: – Gledeleg med fri kalveskyting

6. plass

Idet krigen brøyt ut i Ukraina, hadde Bondebladet allerede en sak liggende klar der generalløytnant Robert Mood forklarte hvorfor norsk landbruk er nesten like viktig for nasjonen Norges overlevelse som forsvaret. Saken ble brått svært aktuell, og vi måtte gjøre et nytt intervju med Mood.

Allerede i det første intervjuet pekte Mood på at krig og katastrofer som hindrer mattilførselen ikke bare er noe som kan skje «en gang i framtida». Og har vi ikke landbruk i Norge, vil det få store konsekvenser.

– Da blir det selvfølgelig hunger i landet, dersom en krise varer over tid, forteller Mood.

Les saken: Norges evne til å overleve, avhenger av aktivt landbruk over hele landet

5. plass

I 2021 fortalte vi historien om ammekubonden Per Øivin Sola som ble saksøkt for millionbeløp etter at dyra hans tråkket ned ferdigplen. Saken har vært i rettssystemet i flere år, og har nå blitt behandlet i alle instanser.

I oktober var resultatet fra Høyesterett klart: Sola vant en klar seier. De opphevet dommen fra lagmannsretten, hvor han ble dømt til å betale 800 000 kroner.

– Saken er ikke endelig avgjort, så den må tilbake til lagmannsretten, men Høyesteretts føringer i saken gir grunn til å forvente full frifinnelse av Sola, sier advokat Hilde Sannes Holløkken.

Les saken: Seier i Høyesterett for ammekubonde

4. plass

Tre måneder forsinket, i oktober, kunne Grytten-utvalget endelig presentere sin rapport om inntektsmåling i jordbruket. Men før de kom så langt, laget Bondelaget en podkast hvor de intervjuet Ola Grytten. NHH-professoren fortalte at det hadde vært en vanskelig oppgave der man måtte ta hensyn til mange bindinger.

– Det har vært både komplisert og empirisk krevende, sier Grytten.

Les saken: – Hadde jeg visst hva jeg gikk til, hadde jeg ikke stilt opp

3. plass

Kompensasjon for økte kostnader, inntektsløft og tetting av gap var sentrale punkter under årets jordbruksforhandlinger. 16. mai inngikk faglagene avtale med staten. Den ga full kostnadsdekning i 2022 og 2023, og betydelig inntektsvekst både i 2022 og 2023.

– Vi har med avtalen fått på plass en avgjørende dekning av ekstraordinære kostnader, et helt nødvendig inntektsløft i 2023 og en god start på tetting av inntektsgapet til andre grupper, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Les saken: Avtale i havn – totalt 10,9 milliarder

2. plass

Arne Martin Brunvatne (72) fikk stål til skrapjernspris og tok ut tømmer fra egen skog. Kjøttfebonden bygget fjøset selv, men likevel mener han det er ulønnsomt å fôre opp okser.

– Jeg har satt opp et kaldfjøs for 200 000 kroner. Jeg driver i industrien, og har fått tak i stål til skrapjernspris. Så har jeg satte opp nesten alt sjøl. Det som kosta mest var betongen. Jeg har en god forbindelse med Fjøssystemer, og de tipsa meg om måla på et fjøs i Hønefoss. De måla har jeg brukt og de er korrekte, sier Arne.

Men han sliter med å få lønnsomhet i oppfôring av kalver til slakt.

– Ved å fôre kalvene her, taper jeg 17 000 kroner sammenlignet med å selge dem til oppfôring, sier Arne.

Les saken: Arne bygde fjøs for 200 000

1. plass

Saken som engasjerte leserne våre mest på nett i 2022, kommer fra serien vår om Landbrukets betydning i Norge. Denne handler om antibiotikabruk til dyr, Norge bruker for eksempel 80 ganger mindre antibiotika enn Polen og Italia per kilo matproduserende dyr. Det kan redde livet ditt.

– Hovedproblemet er at all antibiotika fører til antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens betyr at antibiotika ikke virker. Når du gir antibiotika til dyr, blir bakterier i dyrene resistente. Deretter kan de spre seg videre til oss mennesker. Hvis man da blir syk med en infeksjon, kan den bli mye vanskeligere å behandle. I verste fall kan man dø av resistente bakterier. Det er veldig sjelden i Norge, så det er opplagt at det at vi nesten ikke bruker antibiotika på dyr i Norge, er en stor fordel for folkehelsa, sier Dag Berild, professor ved Universitetet i Oslo og spesialist i infeksjonsmedisin.

Les saken: Helsetopper berømmer norsk landbruk