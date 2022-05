Dette mener styrelederne om oppgjøret

Anders Klaseie, leder i kornutvalget i Norges Bondelag, mener avtalen totalt sett er god for korn.

– Oppgjøret på korn et bra. Vi har fått en krone i prisøkning på mathvete, og det er en bra sum. Det er nødvendig, for fortsatt er referansebruket for korn lavest på 300 002 kroner, sier Klaseie.

Klaseie mener likevel at statens tilbud på korn er bedre for en bonde med gjennomsnittsavling enn den endelige avtalen.

– Jeg ser på satsene, og samla AK-tilskudd er ned med 88 kroner per dekar, i forhold til statens tilbud i engangsutbetaling for gjødselkompensasjon, sier han.

– I stedet er prisen opp 10 øre for havre og 20 øre for erter. Det er mer målretta å ta det på pris enn arealtilskudd, men 88 kroner per dekar utgjør ca. 20 øre per kilo.

Jordbruket ønsket egentlig at kompensasjon for gjødselpris skulle gis mot faktura. Det blir i stedet gitt som tilskudd og pris.

– Når jordbruket ikke fikk den helt målretta kompensasjonen, er det bedre å ha det på pris. Det er bare at det er litt for lite, arealtilskuddet har gått ned, mens målprisen har ikke økt nok, sier Klaseie.

Fortsatt lav inntekt

Referansebruk 2, med korn, ligger lavest i inntekt.

– Jeg tror vi kan møte kornøkningen framover med at kostnadene normaliseres, mens vi beholder dette oppgjøret. Det er en god mulighet for å få løfta korn på sikt. Jeg har forståelse for at det ikke var enkelt i år, med de enorme kostnadsøkningene, sier han og legger til:

– For 2023 er det flytta penger fra arealtilskudd til pris. Det gjør at kornbøndene som driver i de beste områdene, med de beste avlingene, får et bedre oppgjør enn dem som driver i de mer marginale områdene.

Det er bra det stimuleres til høye avlinger, men Norge er et mangslungent land, med ulike muligheter, mener kornlederen.

– Da må vi bruke tilskudd for å jevne ut forskjeller. Den jobben må vi gå hardere på framover. Det er satt ned et partssammensatt utvalg for å gjøre det, for å se på struktur og tak, for å utjevne forskjeller, sier Klaseie.

Nedskriving av import

Kornprisene ute i verden er historisk høye. For å unngå at norsk korn skal være billigere enn importert korn, åpner avtalen for at det skal brukes budsjettpenger på å skrive ned importert korn til norsk pris.

– Der har staten tatt opp gullkortet. Det er ingen pott, staten har forplikta seg til en sats for å skrive ned importert korn. Som en midlertidig ordning virker den veldig bra, men om den er langsiktig, er det noen negative sider. Den tar ned verdien av å drive norsk jord, sier Anders Klaseie.

Melk

Målprisen øker med 36 øre per liter, slik Tine anbefalte og jordbruket krevde.

Satsene for en rekke tilskudd øker, se tabell.

– Jeg er glad for at partene har kommet til enighet, og at det kommer felles tydelige signaler om at det nå skal skje en snuoperasjon i norsk landbruk, sier Marit Haugen, styreleder i Tine.

Samtidig presiserer Haugen at det på pressekonferansen ble løftet fram at det er viktig med landbruk i hele landet.

– Det er melkebøndene som er selve garantisten for et levende Norge, og vi er helt avhengig av å se det i prioriteringene fremover for å kunne opprettholde vårt felles mål, sier hun.

Partene ble enige om at det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå kvoteordningen for melk. Arbeidsgruppa skal blant annet beskrive og vurdere tiltak som kan bidra til å redusere prisnivået på kvoter, tiltak som kan øke andelen eide kvoter, og redusert kvotetak.

– Når det gjelder evalueringen av kvoteordningen, er dette noe jeg mener og ønsker at vi skal bidra konstruktivt i, sier Marit Haugen.

Småfe

Stemningen har til tider vært helsvart. Styreleder i Norsk Sau og Geit (NSG), Ronald Slemmen, er glad for at næringa får et løft gjennom jordbruksavtalen.

Slemmen, som også er sauebonde, sitter i traktoren når Bondebladet ringer. Det er en travel tid, men gode medarbeidere har oppdatert styrelederen på hvordan jordbruksavtalen ble for småfenæringa.

– Vi fikk litt ekstra på beite og utmark, jeg er veldig fornøyd med at vi fikk til en økning der. Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt enda mer, men jeg vil kalle det en god start, sier Slemmen.

For en gjennomsnitts sauebonde betyr det økte beite- og utmarkstilskuddet en økning på 33 000 kroner per årsverk.

– Det er kjærkomne penger. Staten tilbød småpenger sammenlignet med hva jordbruket krevde, men de fikk forhandlet det litt opp. Regjeringa har imidlertid sagt de vil satse på beitenæringa, så her må det være mer å hente, sier han.

Løft i husdyrtilskudd

Videre fikk ikke jordbruket gjennomslag for å innføre et nytt driftstilskudd på sau, men det ble en betydelig økning på husdyrtilskudd. Der man tidligere har hatt én sats for 1–150 sauer, får man nå to intervaller. For intervallet 1–75 sauer blir tilskuddet nesten doblet, fra 985 kroner til 1885 kroner per sau.

– Jeg håper dette kan bidra til at stemningen blant småfebønder stiger. Det har vært helsvart en periode, så vi trengte en boost for å komme oss videre. Men vi ligger fortsatt på bunnen, ingen tjener dårligere enn sauebønder. Så det er langt opp og fram. Men dette er en god start, sier Slemmen.

Norsk Sau og Geit har også fått penger til en ekstra stilling til rådgivning av beitelag. De har en fra før.

– Her trenger vi å sette inn krefter, det er mye tungt arbeid knyttet til problemer rundt blant annet rovdyr, hunder og hytter. Så det er flott at vi har fått midler til dette, sier han.

Skuffelse i Tyr

Styreleder i Tyr, Erling Gresseth, mener oppgjøret ikke er godt nok for ammekunæringa.

– Førsteinntrykket er at vi er glade for at det er en avtale, så må vi se mer på talla. Ved første øyekast, er jeg veldig skuffa på beitenæringas vegne. Jeg har ikke greid å finne løftet for at vi skal bruke norske ressurser, sier Gresseth.

Tyr-lederen mener det var på beite det var størst avstand mellom partene på forhånd.

– Fortsatt er det kraftfôr som kjører, og det full innfrielse på kravet der. For beitenæringa greier jeg ikke å se det. Faglaga krevde 1,1 mrd. i beite, staten tilbød i overkant av 100 millioner. Svaret ble 271 millioner kroner, sier Gresseth

Tyr har i en årrekke kjempet for et eget tilskudd til ku som går med kalv på beite. I år hadde de fått med seg hele landbruket på å støtte det, men staten var ikke villig til å innfri.

– Det er vanskelig å være negativ til dette opplegget, men for de beitende dyra synes jeg det er skikkelig dårlig. Som styreleder i Tyr kan jeg ikke være annet enn skuffa over at partene ikke fant rom for ku med kalv på beite, som ville løfta næringa vår skikkelig.

Han mener avtalen ikke innfrir på forventningene om å jevne ut inntekter internt i jordbruket. Referansebruk 5 med svin og korn har en inntektsmulighet på 903 000 kroner i 2023, ifølge avtalen. For referansebruk 8, med ammekyr, er tallet 403 000 kroner.

– Jeg føler ikke det er ivaretatt når det er over en halv million som skiller ulike produksjoner. Jeg vil ikke si noe gærent om gris eller andre produksjoner, de fortjener sikkert alt sammen, sier Erling Gresseth.

Gris

Norsvin er godt fornøyd med en underskrevet avtale og at det er lagt opp til bortimot kostnadsdekning på kraftfôrråvarer.

– Vi merker også at det er ei satsing på Nord-Norge, som er i tråd med prosjekt mer gris i Troms. Vi håper også at grisen får del i innovasjonsmidler de neste årene, vi har en del etterslep på vedlikehold og renovering, sier styreleder i Norsvin, Per Inge Egeland.