Desember ble grønn

Det har lenge vært ganske sannsynlig at de gule og grønne traktorene kom til å sikre seg en vinnerplassering på statistikken for 2021. Dermed var det like spennende at andreplassen i desember går til Valtra, mens Massey Ferguson havnet på tredjeplass. Det ble levert noen flere traktorer i 2021 enn i 2020, skriver traktor.no.

John Deere klarte å hale i land seieren som mestselgende traktor i Norge i 2021. Med 615 leverte traktorer, er merket mer enn 100 eksemplarer foran sølvplassen, som gikk til Massey Fergson. Det ble en en skikkelig revansje fra de gulgrønne og FK. De klarte 127 flere leveringer enn i 2021.

Annonse

Valtra leverer 55 traktorer i desember og fikk 466 leveringer gjennom året. Selv om det holder til sølv for måneden, med en markedsandel på 19,1 prosent, må de så seg slått av Massey Ferguson som klarte 40 traktorer i desember, og 513 traktorer totalt i 2021.

Fendt leverer 38 traktorer i desember, noe som er 18 fler enn samme måned i fjor. Tyskerne står dermed fjellstøtt på sin fjerdeplass for året, med 339 leverte traktorer.

CNH merkene New Holland og Case IH leverte henholdsvis 24 og ni eksemplarer. Dette betyr at de blå og røde CNH traktorene har klart ti leveranser mindre gjennom hele året. 184 blå og 98 mørkerøde traktorer ble fasiten fra de to importørene av merket, skriver traktor.no.