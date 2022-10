Derfor bør du spise løk hver dag

– Det kommer godt med nå som både faste utgifter og matvarepriser er blitt høyere, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG)i en pressemelding.

Nordmenn spiser i snitt 5,7 kg løk hver i løpet av et år, noe som er veldig lite sammenlignet med konsumet i flere av middelhavslandene. Der bruker de gjerne tre-fire ganger så mye løk som oss årlig, så her har vi noe å strekke oss etter.

– Løk er en smaksforsterker, og setter god smak til nesten alle typer retter. Den er allsidig, rimelig og kjempegod, sier Sagen.

I tillegg til den gode smaken, får man mange helsegevinster med på kjøpet.

– Løk har et høyt innhold av fiber, og inneholder blant annet det løselige fiberen inulin. Inulin smaker søtt og fungerer som næring for de gode tarmbakteriene. Når disse tarmbakteriene får næring produserer de fettsyrer som bidrar til å styrke tarmveggen, til å styrke immunforsvaret og til å generelt redusere risikoen for betennelser, forteller hun.

Ernæringsrådgiveren forklarer at fiber gjør godt for helsen på flere områder.

– Det høye fiberinnholdet gjør også at du føler deg lengre mett etter et måltid og bidrar til en god fordøyelse. I tillegg inneholder løk forskjellige typer antioksidanter, forklarer Sagen.

Løkprodusentene er stort sett ferdig med å høste årets løk. Lagrene begynner å fylle seg godt opp, og kvaliteten ser bra ut.

– Basert på årets produksjon har vi løk på lager i Norge fram mot juni neste år. Norskprodusert løk er et kortreist produkt, så velg norsk når du kan, sier hun.