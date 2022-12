Deler ut 59 millioner til prosjekter i jordbruk og matindustri

De ni bedriftene som nå får støtte til forskning og innovasjon er: N2 Applied, Graminor, Orkla Foods, RealTImeID, Tine, Animalia, Gartnerhallen, Hardanger siderprodusentlag og Norsvin.

Prosjektene som får støtte skal bidra til økt verdiskaping, lønnsomhet og bærekraft i hele verdikjeden i landbruket. Det skal blant annet forskes på avl og genetikk, folkehelse, klima, produktutvikling og plantevern.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri finansieres gjennom Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidlene over jordbruksavtalen (JA). Dette er den siste tildelingen i 2022.

– Når aktører i jordbruk og matindustri selv forsker, kommer ny kunnskap og kompetanse raskt til nytte i næringa. Disse prosjektene er dermed viktige bidrag til at vi får et enda mer bærekraftig landbruk i nær framtid, med økt utnytting av norske ressurser, økt selvforsyningsgrad og reduserte klimagassutslipp, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Prosjektet «SOUP» er et av prosjektene som er tildelt midler. Det skal bidra til ny kunnskap for folkehelsen, blant annet ved å kartlegge hvilke prosesser og tilsetningsstoffer i matproduksjonen som bør endres.

Et annet prosjekt som får støtte, skal utvikle smarte øremerker som vil gjøre det mulig å overvåke og spore småfe og rein i sanntid.