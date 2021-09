Danske pelsdyrbønder venter fortsatt på erstatning

Flere millioner mink ble i fjor avlivet etter utbrudd av mutert koronavirus i besetninger. Bøndene har ennå ikke sett noe til erstatningen. Det er om lag 1000 tomme minkfarmer i Danmark.

– Vi vil bare ha lov til å gå videre med våre liv, men det kan vi ikke før vi har hatt besøk av en fra erstatnings- og taksationskommisionen, sier minkoppdretter Helle Jakobsen til Landbrugsavisen.

Minkoppdrettere har fått utbetalt penger for å dekke kostnader knyttet til avliving og rengjøring, men selve erstatningen er ennå ikke på plass.

Tidligere minkoppdretter Bent Christensen sier til den danske avisa at de har behov for psykologhjelp, men at de ikke får tilbud om det lenger.

– Vi fikk tilbud om det da beslutningen om å avlive alle mink var tatt. Men da hadde vi det jo travelt med nettopp å avlive besetningene. Vi løp rundt og da vi endelig var ferdig, var tilbudet borte, sier Christensen.