Danske minkoppdrettere saksøker staten for 600 millioner kroner

Minkoppdrettere i Danmark er ikke fornøyd med kompensasjonen de fikk etter at alle mink i Danmark ble avlivet i november/desember i 2020. Nå saksøker de staten.

De 700 minkoppdretterne mener de til sammen har fått 600 millioner kroner for lite for minkskinnene de ikke fikk solgt, skriver danske medier.

Les også: Danske pelsdyrbønder venter fortsatt på erstatning

I en kompensasjonsavtale i 2020 ble politikerne enige om at bøndene skulle få 250 kroner per skinn. I høst har imidlertid danske minkskinn i gjennomsnitt blitt solgt for 323 kroner. Dermed mener minkoppdretterne at de har fått 73 kroner for lite for hvert skinn.

Annonse

I november 2020 besluttet Danmarks regjering å avlive alle mink i landet etter at det var påvist en farlig covid-19-mutasjon i noen av dyrene. Det har senere vist seg at de ikke hadde lovhjemmel for dette, noe som har ført til at en kommisjon er blitt nedsatt for å undersøke hendelsesforløpet.