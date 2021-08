Danmark: Sammenbrudd i svineprisene

På ti uker har noteringen hos Danish Crown gått ned tre danske kroner per kilo, fra 11,90 til 8,90 kroner.

Prisen på danske puljepriser er mer enn halvert, etter et prisen på nytt settes ned i neste uke. Prisnedgangen startet på forsommeren.

Det er en rekke omstendigheter som har ført til sammenbruddet i svineprisene, skriver danske Landbrugsavisen.dk.

I én sak peker de på problemet med afrikansk svinepest. Selv om det snart er et år siden det ble konstatert afrikansk svinepest i villsvin i Tyskland, preger fortsatt etterdønningen av dette sjokket markedet, skriver Lars Albertsen, global salgsdirektør i Danish Crown Pork i den ukentlige oppdateringen fra selskapet.

I juli ble det konstatert afrikansk svinepest i flere besetninger. Det ga nye problemer.

I en annen sak intervjuer de Albertsen. Der peker han både på at kinesiske innkjøpere har annullert ordrer, og at kinesiske priser har falt med 60 prosent, mangel på turister i Sør-Europa, dårlig vær noen steder, og lockdowns på grunn av covid-19.

Landbrugsavisen skriver at prisnedgangen er et rent jordskred, som kan bety at flere svineprodusenter landet rundt kan få problemer med å få prisen til å dekke de løpende utgiftene.

Økonomikonsulent Christian R. Paulsen hos Fjordlandet i Skive ber danske svinebønder forberede seg på at prisene kommer til å holde seg lave en stund.