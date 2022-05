Dagligvare-enighet på Stortinget

Det skriver det største opposisjonspartiet Høyre i en pressemelding fredag.

Ifølge partiet er det et bredt flertall på Stortinget som nå går inn for en rekke tiltak som skal sørge for bedre konkurranse, bredere utvalg og billigere mat. Høyre, Frp, Venstre, KrF, MDG, SV og Rødt er med på vedtaket.

– I dag er jeg glad for at et bredt og solid flertall har annonsert at de vil stemme for en ny politikk som vil bedre konkurransesituasjonen i norsk dagligvarebransje. Det trengs, sier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) i næringskomiteen.

Vestre støtter

Regjeringspartiene Ap og Sp er ikke en del av flertallet bak forslaget, men næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han i det store og det hele støtter initiativet.

– Regjeringens mål har hele tiden vært at alle partier på Stortinget kan samle seg om felles forslag for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Derfor er jeg glad for at det ser ut til å bli enighet om flere gode tiltak som kan bidra til lavere priser og bedre utvalg i butikkene, sier han i en kommentar til NTB.

Flere av disse forslagene har regjeringen selv tatt initiativ til, ifølge Vestre.

– Her jobber vi allerede med å presentere de neste stegene før sommeren. Jeg vil selvsagt involvere Stortinget i det videre arbeidet, sier han videre.

Flere forslag

Det var TV 2 som først meldte om saken. Stortingets næringskomité har frist til 19. mai med å avgi innstilling på tre ulike representantforslag om å begrense matvarekjedenes markedsmakt.

Partiene er allerede enige om å pålegge de tre store dagligvarekjedene, Norgesgruppen, Coop og Rema, å gi en saklig begrunnelse for forskjeller i innkjøpsbetingelser og -priser til sine leverandører.

De ber også regjeringen vurdere å senke terskelen for når aktører i dagligvaremarkedet anses som dominerende.

«Stortinget ber regjeringen utrede ytterligere konkurransefremmende tiltak og fremme forslag som kan hindre dominerende markedsaktører i dagligvarebransjen i å misbruke sin markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye innovative aktører», heter det i formuleringen partiene nå skal være enige om.

– Mindre mangfold

I alt er det elleve punkter næringskomiteen er enige om. De ber også regjeringen ta tak i kjedenes egne merkevarer (EMV), blant annet gjennom å kartlegge omfanget av dem og kreve egen felles merking av dem.

De tar også til orde for en midlertidig forskrift i konkurranseloven om usaklig prisdiskriminering.

– I Norge har vi mindre mangfold og utvalg i butikkene enn nabolandene våre, og prisene er høye, samtidig som bønder og andre som produserer mat tjener dårlig. Slik kan vi ikke ha det, sier Venstres medlem i næringskomiteen, Alfred Bjørlo.

SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes, er også svært fornøyd med at flertall på Stortinget nå er enige om en reform.

– Vi har sett at de som produserer norske matvarer, sitter igjen med stadig mindre av verdiskapingen, konkurransesituasjonen er skakkjørt og bransjen mangler åpenhet og maktkonsentrasjonen er sterk, sier Fylkesnes til Nationen.

