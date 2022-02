Coop får straffegebyr for feilmerking med Nyt Norge

– Feilmerkinger forvirrer når både Nyt Norge og et annet land er trykket på samme emballasje, samtidig som produktet er så norsk som det kan få blitt, sier adm.dir. i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist, i en pressemelding.

Den siste feilen ble riktignok oppdaget av Fatland Ølen selv og mesteparten av det feilmerkede partiet ble stoppet før det kom ut til forbruker, forklarer Sundqvist.

– Antallet feilmerkinger er likevel for høyt og vi gir derfor vårt første straffegebyr på 150 000 kroner til den formelle merkebrukeren, Coop Norge, sier direktøren.

– Rutiner må skjerpes

Her må internkontrollrutinenene skjerpes, fem feilmerkinger vitner om unødvendig sløvhet, mener Norsk Mat-direktøren.

– Forbrukerne skal ikke bli forvirret over hvorvidt produktet og råvaren de kjøper er norsk eller importert. Derfor står hele næringen bak Nyt Norge, som en garantist for opprinnelse. Vi skal også gjennomføre en koronautsatt bedriftsrevisjon neste uke for å forsikre oss om at Fatland Ølen tar nødvendig grep for framtiden, sier Nina Sundqvist.

Coop beklager

– Coop er den største brukeren av Nyt Norge merke og vi ønsker å være en troverdig bruker av merkeordningen. Vi tar saken på alvor og går nå grundig til verks overfor vår leverandør for å forsikre oss om at det kommer på plass rutiner som gjør at dette ikke skal skje igjen, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Kristiansen beklager det som har skjedd.

– Må reagere

Tilliten til Nyt Norge er høy, 68 prosent av forbrukerne sier de stoler på merket, en andel som har økt jevnt de siste årene, skriver Norsk Mat.

– Den tilliten tar vi ikke lett på. Forbruker skal føle seg trygg på at et produkt merket med Nyt Norge er norsk. Da må vi reagere på måter som gir tydelige signaler når feil oppstår igjen og igjen, sier Sundqvist.

Nyt Norge finnes på over 4600 ulike produkter, og det pakkes millioner av Nyt Norge-merkede mat- og drikkevarer hver uke. I 2021 ble det registrert syv feilmerkinger, altså ligger feilmerkingsandelen på promillenivå.