Bygging av nytt slakteri på Otta starter i 2022

Slakting, skjæring og foredling av storfe og småfe skal foregå på det nye slakteriet.

– Gudbrandsdal Slakteri skal bli Norges mest bærekraftige slakteri, sier Grilstad-sjef Jørgen Wiig i en pressemelding.

Gudbrandsdal Slakteri skal bruke lokale ressurser og skape lokale arbeidsplasser. Gudbrandsdalen har en betydelig husdyrproduksjon.

– Nå ser vi fram til å bygge et solid slakteri som i samarbeid med produsenter, samarbeidspartnere og kunder skal bidra til produksjon og foredling av gode norske råvarer, sier Wiig.

Trønderen Terje Wester er ansatt som daglig leder i det nye slakteriet. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Fatland Jæren AS. Wester vil tiltre 1. januar 2022.

Ny motivasjon

Grilstad og de andre eierne er opptatt av å ta vare på norsk landbruk. De håper at eierskap i det lokale slakteriet vil gi ekstra motivasjon til den nye generasjonen som vurderer om de skal overta familiegårdene, heter det i pressemeldingen.

Annonse

Ambisjonene for det nye slakteriet samsvarer med målene til Jæder og Grilstad.

– Både Jæder og vi i Grilstad legger avgjørende vekt på kvalitet, gode, norske råvarer og et bærekraftig landbruk. Alt dette er på plass med etableringen av Gudbrandsdal Slakteri, sier konserndirektør Ståle Gausen i Grilstad.

Sel stiller med tomt

Kommunene og mange bønder i Nord-Gudbrandsdal har jobbet med å få på plass et nytt slakteri på Otta helt siden Nortura for to år siden la ned sitt slakteri.

Vertskommunen Sel stiller med tomt til det nye slakteriet og er aksjonær i eiendomsselskapet, sammen med nabokommunene Vågå, Nord Fron og Lom.

Grilstad og Jæder er solide selskaper med lang fartstid og mye kompetanse på slakting, skjæring og foredling. De to kjøttprodusentene, som har mye felles i verdigrunnlaget, går inn som langsiktige partnere i det nye slakteriet i Gudbrandsdalen, heter det i pressemeldingen.

– Jæder og vi i Grilstad vil komplettere hverandre, og begge vil vi bidra positivt til Gudbrandsdal Slakteri med varemerker og kompetanse på varemerker, mener Wiig.