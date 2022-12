Bygger Midt-Norges største solcelleanlegg

– Vi har gjennom 2–3 år planlagt anlegget, og vi er nå endelig i gang med montering. I samarbeid med Aneo, et selskap etablert av TrønderEnergi og særs viktige for utviklingsarbeidet, bygger vi nå solcelleanlegg som skal produsere 1 million kWt i året, sier daglig leder Trond Kvam ved Malvik fryselager.

Fryselageret har et forbruk på rundt 5 millioner kWt.

– Da vil om lag 20 prosent av forbruket vårt bli produsert av det nye anlegget, sier Kvam.

Det store fryse- og kjølelageret har blant annet innfrysing i frysetunneler, emballering, kontrollert opptining, samt egen avdeling godkjent for håndtering av uemballerte næringsmidler.

I tillegg har fryselageret planer om vindturbiner, og selskapets mål er å være selvforsynt med energi innen fem år. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med eier, Lord Eiendom.

– Malvik kommune har vært positive hele veien, sier Kvam.

Makvik fryselager ligger tett ved Nortura Malvik og Malvik Vask og terminal. Nortura og Tine er blant de største kundene til Malvik fryselager. Det er planer om å bruke spillvarmen fra fryselageret, rundt 2 GWh, til å redusere forbruket av elektrisitet og gass i de to bedriftene.

– Når man skal holde 15 000 kvadratmeter fryseanlegg i gang, vil det naturlig nok bli en del overskuddsvarme som forsvinner rett over taket. Ved å bruke spillvarmen, vil en bedre CO2-avtrykket for alle aktører og bidra til bedring i klimaregnskapet for de tre bedriftene. Samtidig frigis elektrisitet på nettet til andre aktører i næringsparken, sier lederen av Malvik fryselager.