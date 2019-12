BU-prisen: Tre klare for finalerunden

Prisen blir delt ut av landbruks- og matminister Olaug Bollestad under Grüne Woche i Berlin i januar, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Vi har tre svært gode og spennende kandidater til årets pris. Konkurransen er hard og synliggjør mangfoldet og gründerånden blant gårdsrelaterte næringer i hele landet. Å velge en vinner kommer ikke til å bli enkelt, men det er en takknemlig oppgave å skulle velge mellom så gode og interessante kandidater, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Lokal næringsutvikling

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er med på å synliggjøre den spennende utviklingen i har i norsk landbruk i dag, mener landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– De tre nominerte er kreative og har skapt lønnsomme bedrifter som bidrar til næringsutvikling lokalt. Det blir spennende å se hvem som blir den endelige vinneren i januar, sier Bollestad.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket har blitt delt ut hvert år siden 1997. Prisen går til en bedrift som har etablert en innovativ og bærekraftig virksomhet med basis i bygdas og landbrukets ressurser.

Ragnhild og Jonas Viken

Ragnhild og Jonas Viken på Frosta i Trøndelag er et produktivt ektepar. Sammen driver de gartneriet Viken Østre på Frosta, vegetarkonseptet Grønne Folk og holder lokaler for treningssenteret Level.

Selskapet Hegstad Viken & Blakstad driver ekteparet sammen med kokken Bjørnar Buserud, og under merkenavnet "Grønne Folk", utvikler de grønnsaksbaserte ferdigretter med basis i kvaliteter som ikke er brukbare for salg direkte til forbruker. Dette bidrar til redusert matsvinn og økt lokal verdiskaping.

I tillegg til å drive med gartneridrift og ferdigretter omfavner virksomheten også velferdstjenester. For å skape liv i den gamle driftsbygningen på Østre Viken, bygde Ragnhild og Jonas om bygningen til et treningssenter i 2008. Den gamle driftsbygningen rommer også en frisørsalong, hudpleiesalong og egen avdeling for fysioterapi der virksomheten drives i regi leietakerne.

– Dette er en skikkelig hyggelig anerkjennelse, en ære og en stor glede for oss og barna våre, sier Ragnhild Viken om nominasjonen.

Grønn Gjødsel

Grønn Gjødsel har gjort en miljøutfordring til en viktig ressurs i sin gjødselproduksjon. Østfoldbedriften bruker blant annet fiskeslam fra fiskeoppdrett som et av råstoffene i sin organiske hybridgjødsel.

Grønn Gjødsel drives av ekteparet Lars Riiser Evju og Janet Narvestad Evju. De startet sin virksomhet innenfor landbruket og fjørfeproduksjon utgjør fortsatt en viktig del av driften.

– Dette var en veldig gledelig overraskelse – så moro og spennende! Vi er takknemlige og ydmyke for den tilliten som blir vist oss med denne nominasjonen. Det viser at man ikke må være stor for å bli lagt merke til. For oss er dette en annerkjennelse på at Grønn Gjødsel klarer å tenke innovativt og være i vekst, samtidig som vi ivaretar viktige verdier, sier Lars Evju om nominasjonen.

I 1985 startet bedriften med pelletert organisk gjødsel for å utnytte alle råvarene fra fjørfeproduksjonen. Siden den gang har bedriften utviklet seg til det som i dag kalles Grønn Gjødsel A/S. Her blir naturgjødselen/hønsegjødselen pelletert i eget fabrikklokale i Rakkestad.

Buggegården

På Buggegården i Horten kommune kommer besøkende fra fjern og nær for å oppleve den unike bondegården med teater, dyr og leker.

Hanneli Bugge-Hansen og Erling Kristiansen overtok familiegården i januar 2013.

Ekteparet som har bakgrunn som journalister, byttet da ut nyhetsformidling med underholdning i form av teater og filmproduksjon. De lager fengende teater, sanger og filmer for barn i aldersgruppen 2-6 år. I dag er gården en etablert merkevare og tiltrekker seg besøkende på jakt etter en unik gårds- og teateropplevelse.

– Kjempegøy at en gårdsopplevelse med barneunderholdning er nominert. Vi gleder oss, sier Hanneli Bugge-Hansen på Buggegården.