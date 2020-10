BU-prisen i Vestfold og Telemark til Hyllest AS

Hyllest AS ble startet og er drevet av Mie Dahlmann Jensen. Bedriften dyrker råvarene på Rinde gård i Sauherad, og har leieproduksjon hos Epleblomsten AS, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Blant produktene er ulike typer Hylleblomstdrikk, rene eller blandet med rabarbra eller ingefær, Hylleblomstsirup, og Bærhyllest som er basert på bærene fra hylletreet. Produktene selges hovedsakelig i Telemark, Oslo og Vestfold via restauranter, spesialbutikker, Reko-ringer og markedssalg. Hyllest AS har også sin egen nettbutikk.

Hyllest serveres i dag på flere Michelin-restauranter i Norge, bl.a. Under i Lindesnes.

Stolt vinner

– At Hyllest får en hyllest er veldig hyggelig i et år som 2020. Vi har sett viktigheten av å kunne bruke ressursene rundt oss. Og finne nye løsninger med organisering, nettverk og produksjonsanlegg som kan brukes om en tenker kreativt og satser. Det er veldig gledelig med en slik anerkjennelse. Jeg er stolt, mange takk, sier Mie Dahlmann Jensen.

Størst og best

I juryens begrunnelse for valget av vinneren står det følgende:

"Søker har bygd opp bedriften ved å starte i det små, og bygge stein på stein. Hun har nådd målet om å være størst og best innenfor hylleblomstprodukter i Norge. Gjennom bevisst bruk av merkevare, store krav til produktkvalitet og profilering klarer hun å selge produktet sitt inn hos flere Michelin restauranter og andre krevende kunder.

Hyllest AS har økt omsetningen betydelig i 2020, og sannsynliggjør ytterligere vekst framover gjennom produktutvikling og markedsføring i eksisterende og nye markeder. Bedriften er et godt eksempel på at med nye typer råvarer, andre organiseringsmåter med tanke på råvare og produksjon og med kontrollert vekst, er det mulig å skape en solid bedrift med høykvalitets produkter. Verdigrunnlaget er respekt for naturen og mennesker."

– Vinneren er en ypperlig representant som synliggjør verdiskaping og innovasjon i starten på et tiår der samfunnet skal omstille til grønn verdiskaping og bærekraftig utvikling, sier Anniken Damm-Larsen, juryleder og regiondirektør for Innovasjon Norge i Vestfold og Telemark.