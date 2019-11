BU-prisen til Bondens marked i Oslo

Bondens marked Oslo har gjennom 15 år bidratt til matmangfold og gode matopplevelser for Oslos befolkning.

Markedene har skapt en møteplass mellom forbruker og bonde med mat og matkultur i sentrum, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Videre vekst

– Den gode driften har gitt en robust økonomi som gir grunnlag for videre vekst og satsing. Det kommer både bøndene og byfolket til gode, sier Kristin Willoch Haugen.

– Bondens marked har i en årrekke vært en spennende arena for lokalmat, en solid formidler av landbruket og en inspirerende møteplass for forbrukerne. Jeg ønsker å gratulere Bondens marked Oslo med prisen i dag, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Dialog med forbrukeren

– Vi er veldig stolte over å motta Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, og setter stor pris på anerkjennelsen av arbeidet vi gjør for å skape en god møteplass mellom bønder og forbrukere. På Bondens marked kan du spørre bonden hvordan osten er ystet og hvor dyrene har beitet. Dette møtet gir en unik opplevelse for både forbruker og bonde, og mulighet til dialog om norsk matproduksjon, bærekraft, matkultur og smak, sier Anne Karin Bøhn, styreleder i Bondens marked Oslo.

Siden oppstarten av Bondens marked i hovedstaden i 2003 har interessen økt hvert år.

– Med over 50 markedsdager i året i Oslo og omegn, er vi en bidragsyter til et levende bymiljø. Vi vil gjerne takke våre gode kunder og samarbeidspartnere som bidrar til denne utviklingen, og vi gleder oss til veien videre, sier Bøhn.

Utstillingsvindu for norsk landbruk

Bondens marked er en uavhengig salgskanal og et lavterskeltilbud til lokalmatprodusenter, både etablerte og nyetablerte. Her kan matprodusenter teste ut produkter i møte med kundene.

Bærekraft og lokalprodusert mat er viktig for Bondens marked.

– Bondens marked Oslo er en viktig omdømmebygger for landbruk og lokalmat. De har et stort potensial og skaper i tillegg stolthet og sysselsetting langt utenfor byens grenser, sier Willoch Haugen.