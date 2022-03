Brunost fra nyåpnet meieri er eksportklar

Torsdag var landbruks- og matminister Sandra Borch i Troms for å klippe snoren på nyåpningen av Tines anlegg på Storsteinnes i Balsfjord. Det snart 100 år gamle meieriet har blitt oppgradert og utbygd for 230 millioner kroner.

— Dette har vært en viktig investering for Tine og for et levende Norge. Det åpner seg nye muligheter, sikrer geitemelks produksjonen i nord og understreker vårt engasjement for landsdelen. Og så er det spesielt hyggelig at koreanske myndigheter nå også har godkjent anlegget for eksport til det koreanske markedet, sier konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland, i en pressemelding.

Deler av geitemelka som produseres på geitegårdene der, går til produksjon av Gudbrandsdalsost. Dette er også det foreløpige flaggskipet i Tines Asia-satsing.

— Brunosten har blitt veldig godt mottatt i Sør-Korea, og i 2021 eksporterte vi nesten 100 tonn av brunosten med opphav fra Gudbrandsdalen. Det meste selges så langt i restauranter, men vi ser en positiv trend på salget også i butikker, sier Sigmund Bjørgo, direktør for ny internasjonal vekst.

Ser mot Asia

Meieriet på Storsteinnes er nå også godkjent for eksport av alle typer brunost, Ekte Hvit Geitost og Nøkkelost som produseres på anlegget.

Bjørgo mener godkjenningen er en viktig milepæl i det som er et langsiktig satsingsområde for Tine, hvor Jarlsberg så langt har vært den store internasjonale satsingen.

— Det tar tid å etablere helt nye markeder, og vi må bygge stein for stein. Sør-Korea er først ute, men også andre asiatiske markeder vil på sikt kunne være aktuelle for eksport av brunost, men også andre produkter basert på norsk melk, sier Bjørgo.

Anlegget

I dag tar meieriet på Storsteinnes imot 28 millioner liter kumelk og sju millioner liter geitemelk i året. Produksjonen er på cirka 2 600 tonn hvitost og cirka 2 600 tonn brunost i året. Etter utbyggingen, vil kapasiteten øke til å kunne foredle ytterligere 11 millioner liter kumelk, på toppen av dagens produksjon.