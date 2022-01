Skogfond kan brukes til å dekke underskudd ved opprydding av vindfall

Stormen 19. november i fjor medførte betydelige skader på skog. Anslagsvis er mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter tømmer blitt felt av stormen.

I slutten av november sendte Skogeiersamvirket brev til landbruks- og matminister Sandra Borch med forslag til tiltak for å sikre en effektiv opprydning.

Les også: Omfattende angrep av barkbiller bekymrer forskere

Der ble det blant annet bedt om friske tilskuddsmidler øremerket opprydding i skadeområder som ligger i vanskelig terreng eller har lang driftsvei, og mulighet for å bruke skogfond til å dekke utgifter til uttak av spredte vindfall.

Annonse

– Det er en formidabel ryddejobb som må gjøres for å sikre verdier og hindre oppformering av granbarkbille. Hvor effektivt opprydningsarbeidet kan gjennomføres, er avhengig av tilgang på økonomiske virkemidler, spesielt for å få tatt ut skog med lav eller negativ netto tømmerverdi, sa Per Skorge, administrerende direktør i Skogeierforbundet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har fått flere henvendelser fra bekymrede skogeiere for at mye vindfelt skog kan bli liggende der arbeidet med oppryddingen gir underskudd. Dette kan medføre store skogskader som følge av granbarkbiller.

– Jeg håper at muligheten for bruk av skogfond fører til at færre skogeiere kvier seg for å bestille opprydding av vindfelt skog, og at vi dermed kan redusere faren for billeskader, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Les også: Barkbillene svermer i varmen