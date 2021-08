BRI skal bygge fjøs

Det skapte stor oppmerksomhet da en av de store totalleverandørene av fjøs, danske Gråkjær, sa takk for seg på det norske markedet i juni. Den gang var det få som visste at Bjørn Rygg og BR Industrier allerede gikk med planer om å ta opp konkurransen som totalleverandør av landbruksbygg.

– Dette er noe Bjørn Rygg har jobbet en stund med, men det falt sammen i tid og ble veldig aktuelt da Gråkjær avsluttet virksomheten i Norge rett før sommeren, forteller Vegard Schanke, som har fått jobben med å bygge opp BRI Landbruksbygg.

I prinsippet skal BRI Landbruksbygg levere alle typer landbruksbygg, men i bedriftens første fase vil de ha fokus på melkeku. Selv om BRI Agri også driver Reime Landteknikk, og dermed har GEA sin melkerobot innomhus, vil BRI Landbruksbygg være en robotnøytral fjøsbygger.

Selskapet har som mål å være konkurransedyktige på store robotfjøs, men det store målet er å utvikle fjøsløsninger som gjør at også melkebønder med mindre kvoter kan investere. Bjørn Rygg har tidligere fortalt at han tror på en renessanse for mindre landbruksmaskiner. Den linja vil også BRI Landbruksbygg følge.

– Vi vil ha et spesielt fokus på de små og mellomstore. Skal vi ha et landbruk over hele Norge må det legges til rette for investeringer hos melkebruk mellom 100 og 200 tonn. Det er klart at staten må på banen med penger for å støtte opp om investeringer hos de minste brukene, men det har vi tro på. Vi skal utvikle konsept for slike fjøs, og da er det ikke bare robot som teller, sier Vegard Schanke.