Breisjøseter Turisthytte søker om pengestøtte

– Breisjøseter Turisthytte er ikke tilkoblet strømnettet. Til tross for uante antall forsøk lar det seg ikke gjøre. Det gjør at Breisjøseter må bruke dieselaggregat for å kunne produsere den strømmen vi trenger, forklarer Håkon Magne Skjøren i en søknad til Alvdal kommune.

Turisthytta søker ikke om noe bestemt beløp, men forklarer at all økonomisk støtte vil hjelpe. Skjøren forteller at diesel bare er én av flere utgifter som har skutt i været og som gjør en allerede marginal drift krevende, skriver Arbeidets Rett.

Skjøren opplyser at Breisjøseter har gjort sparetiltak som å ha solcelleanlegg og bygge et fjernvarmeanlegg på aggregatet. Dermed kan de ta ut en tredel i form av strøm og en tredel i form av spillvarme som aggregatet produserer, og på den måten varme opp alt varmtvannet til forbruk, samt sørge for oppvarming av hus gjennom varme i gulv.