Bred samling for inntektsløft til bonden

På initiativ fra Bondelaget har 35 organisasjoner og virksomheter torsdag denne uken samlet seg om kampanjen #landbruksløftet. Aktørene som vil i felleskap utfordre alle stortingskandidater og politiske partier i årets valgkamp til å heve bondens inntekt betydelig. Budskapet er at inntektsnivået i jordbruket er langt lavere enn i det øvrige samfunn og at kraftig inntektsvekst vil være avgjørende for å utvikle framtidas landbruk.

– Vi ber konkret om at politikerne i neste stortingsperiode forplikter seg til at inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Det må skje gjennom de neste, årlige jordbruksoppgjørene. Vi må snu den alvorlige utviklinga i landbruket, og det krever politisk vilje, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

De 35 aktørerene representerer et bredt landbruk, enten som produsenter, organisasjoner eller som industriaktører, som slutter seg til at det er helt nødvendig å sikre høyere inntekter til bonden.

– Det er et sterkt signal når et samla landbruk og aktører fra hele bredden i norsk landbruk ber om politisk forpliktelse til at bondens inntekt skal betydelig opp. Et samla landbruk vil sikre vår samlede evne til å forsyne det norske markedet med trygg og god mat. Vi opplever å ha forbruker i ryggen for å få det til, understreker Gimming.

Inn i valgkampen

Fra nå og gjennom de kommende seks uker fram til valgdagen, vil stortingskandidater møte #landbruksløftet.

– Det er viktig for hele næringa at politikerne tar stilling til landbruksløftet, for å sikre at landbruk og inntektsvekst blir prioritert høyt. Det har betydning for et fortsatt landbruk over hele landet, bosetting, at bonden gjør nødvendige investeringer og for å opprettholde verdiskapingen fra hele verdikjeden, sier Bjørn Gimming.

Inntekt er både det viktigste virkemiddelet for å nå måla i landbrukspolitikken og et mål i seg sjøl. Dette initiativet omfatter bredden av aktører som produserer og bearbeider norske landbruksprodukter - det er summen av alle disse aktørenes samlede innsats og verdiskaping som vil sikre et lønnsomt og bærekraftig norsk landbruk, sier Gimming.