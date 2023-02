Brasils president har startet jobben med å verne regnskog

Miljøvernere, urfolk og velgere som sympatiserte med deres saker var viktige for Lulas knappe seier over tidligere president Jair Bolsonaro i fjor høst. Nå har Lula da Silva begynt å innfri noen av løftene han ga dem.

For å få gjennomført den nye politikken har Lula begynt å utnevne kjente miljøvernere og urfolk til nøkkelstillinger. Nå tiltrer Joenia Wapichana stillingen som leder for Funai, som den første urfolkskvinnen i stillingen.

Da Bolsonaro var president, ble Funai og andre byråer med ansvar for miljøtilsyn sterkt svekket. Det førte blant annet til at antallet bøter som ble delt ut for ulovlige aktiviteter i Amazonas falt med 38 prosent sammenlignet med de fire foregående årene.

Avskogingen økte til det høyeste nivået siden 2006, viser analyser fra Climate Observatory, som er et nettverk av miljøvernorganisasjoner.

Et annet tegn på at Lula ønsker å snu den negative utviklingen med avskoging er at han har bedt tidligere miljøvernminister Marina Silva om å gjenoppta stillingen. Da Silva hadde jobben i perioden 2003-2008, gikk avskogingen ned med 53 prosent.

Den tidligere gummitapperen kommer selv fra Acre og er en internasjonalt anerkjent forkjemper for bevaring av regnskog. Det har gjort henne svært upopulær i Acre, der miljøpartiet hennes – Bærekraftsnettverket – knapt nok får stemmer.

Marina Silva er kjent for å være både uredd og kompromissløs når det gjelder miljøspørsmål.

Lula har også alt tatt flere andre grep for å verne Amazonas og dets folk, blant annet å gjenåpne Amazonasfondet, finansiert av Norge og Tyskland. Midlene i fondet har vært frosset siden 2019. Til sammen tilsvarer midlene i fondet over fem milliarder kroner, mesteparten penger som er gitt av Norge. (NTB-AP)