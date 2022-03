Bra resultat for AT Skog

AT Skog kan se tilbake på et svært aktivt og vellykket år. Omsetningen i konsernet ble 2 118,4 millioner kroner. Resultat før skatt ble 219,2 millioner kroner, som er 175,4 millioner kroner bedre enn 2020.

Godt samarbeid, god planlegging, stor etterspørsel etter tømmer og strategisk viktig satsing har bidratt til svært gode resultater, skriver selskapet i en pressemelding.

Omsetningen i AT Skog SA var 1 251,8 millioner kroner. Sammenlignet med 2020 er dette en økning på 277,7 millioner kroner (29 prosent).

Eikås Sagbruk, Telemarksbruket og Hasås

Driftsresultatet i selskapet ble 34,6 millioner kroner mot 0,9 millioner kroner i 2020. EBITDA ble 43,0 millioner kroner mot 4,7 millioner kroner i 2020. Resultat før skatt i 2021 ble 133,7 millioner kroner.

– I løpet av 2021 har vi overtatt Eikås Sagbruk, Telemarksbruket og Hasås. Vi har gjennom hele 2021 jobbet med å strukturere AT Skog som et konsern og lagt et nytt strategisk fundament for veien videre. Gjennom oppkjøpene har vi lagt grunnlaget for en industriell utvikling i verdikjeden, som understøtter skogens betydning og verdiskapingspotensialet i det grønne skiftet, sier adm.dir. Anders R. Øynes.

Internasjonalt har etterspørselen etter tre- og byggevarer medført en stor prisøkning nasjonalt. Dette har gitt god uttelling i AT Skogs industrisatsing.

Annonse

Etterbetaling på cirka 19 kroner/m³

Det ligger an til en etterbetaling på samhandel for 2021 på cirka 19 kroner/m³ for levert tømmer. I tillegg avsettes det 63,5 millioner kroner til etterbetalingsfond til styrets og årsmøtets framtidige disponeringer.

AT Skog konsernet har en solid egenkapital og er rustet for ytterligere vekst og utvikling, skriver selskapet.

Aktiviteten i skogen resulterte i det høyeste omsetningsvolumet i selskapets historie med 1 550 712 m³, en økning fra 2020 da omsatte tømmervolumet var 1 382 936 m³.

– Viktigheten av fellesskapet

I 2021 ble det etterbetalt 15 millioner kroner til medlemmer, en sum som utgjør 12,90 kroner per kubikk.

– Dette viser viktigheten av fellesskapet. Når resultatet blir godt, kommer det medlemmene til gode. Det skal lønne seg å levere tømmer gjennom AT Skog, sier en fornøyd styreleder Olav A. Veum, som fremhever verdikjedens vekst i 2021.

– Vi har etablert aktivt eierskap i et knippe flotte bedrifter. Gjennom eierskapet øker vi etterspørselen etter tømmer lokalt. Vi investerer i økt kapasitet og produktivitet. I sum gir dette bedre tømmerpris og mer overskudd å fordele. 2021 var et svært godt år økonomisk, sier styrelederen.