Bra dansk kornhøst

Danmark er mindre enn Finnmark i utstrekning, men har langt større jordbruksareal enn Norge. I en situasjon hvor det ligger an til hungersnød i flere land, kan vi glede oss over at danske kornbønder i år leverer store avlinger. Danske Landbrugsavisen skriver at deres prognose er en kornhøst på 9,8 millioner tonn.

Kornet er også solgt til gode priser, og Dansk Landbrugs Grovvareselskab mener det vil ha en samlet verdi på 27 milliarder danske kroner. Det tilsvarer 35 milliarder norske.

Danskene har ifølge avisa hatt godt vær under innhøstinga, og kornet skal holde høy kvalitet.