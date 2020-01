Bøtelagt for å ikke hjelpe katten sin

I perioden fra 2013 til 2018, unnlot mannen å gi medisinsk tilsyn til katten sin, som hadde en alvorlig skade på det ene øyet.

Det var bekymrede naboer som hentet inn katten og fikk den til veterinær, da katten ikke så ut til å bli ivaretatt av noen, skriver Dyrebeskyttelsen.

Øyeskaden skulle vise seg å være såpass alvorlig at katten måtte fjerne øyet. I tillegg har den fått permanente skader på det andre øyet.

Anmeldt av Dyrebeskyttelsen

Både Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen ble varslet, hvor sistnevnte valgte å anmelde mannen for brudd på dyrevelferdsloven.

Mannen har godtatt boten, for å ha unnlatt å sikre at katten fikk tilstrekkelig veterinærhjelp.

Mannen har også innrømmet at han har latt hunnkatten gå ukastrert utendørs, som har ført til minst 16 kattekull i løpet av åtte år, som han ikke kunne redegjøre for hvor hadde blitt av.

Katten er nå ivaretatt av en ny eier, og skal etter forholdene ha det godt i sitt nye hjem.

Vil teste flere saker juridisk

Dyrebeskyttelsen er svært fornøyde med at påtalemyndigheten har reagert på behandlingen av katten og dens kattunger. Hadde ikke mannen vedtatt boten, ville saken gått for domstolene, med risiko for større bot.

– Dyrebeskyttelsen Norge kan ikke lenger akseptere kattehold der eier fraskriver seg ansvar for kattunger og unnlater å ta katten til veterinær, derfor kommer vi til å teste flere liknende saker juridisk, i tida som kommer. Vår anbefaling er selvfølgelig at alle katter blir kastrert og ID-merket. Dette er gode tiltak som vil stanse mye unødvendig lidelse, forteller daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.