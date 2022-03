Borch og Gram ber kommuner sikre jordvernet

I brevet viser statsrådene til at det er viktig for regjeringa å styrke jordvernet og sikre at jordvern blir et overordnet hensyn i arealforvaltningen, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

I brevet som sendes til kommunene i dag, understreker statsrådene at bevaring av dyrket jord er en nasjonal interesse, og at en må ta vare på jordbruksarealene over hele landet for å styrke beredskapen og matsikkerheten.

– Stortinget vedtok i juni 2021 et nasjonalt jordvernmål på maksimalt 3 000 dekar omdisponert dyrka jord per år. Det innebærer at kommunene må føre en streng jordvernpolitikk i sin arealforvaltning. Det er derfor viktig at kommunene går grundig gjennom sine kommunale planer og vurderer å ta ut noen av byggeområdene på dyrka mark, og iallfall sier nei til å regulere dem inntil videre, sier Sandra Borch.

Den norske matsikkerheten er per i dag god, men i den situasjonen verden står i nå, er det viktig å legge til rette for å produsere så mye mat som mulig i Norge, mener statsråden.

– Når kun tre prosent av landarealet vårt kan brukes til å dyrke mat, er det viktig å ta vare på den matjorda vi har, sier landbruks- og matministeren.

– En effektiv arealbruk med god utnyttelse av arealer som allerede er bebygd, vil kunne redusere behovet for å bygge ned dyrket jord. Derfor bør potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes, sier Bjørn Arild Gram.

Statsråden peker samtidig på handlingsrommet til kommunene som lokal planmyndighet, og mulighet for differensiert utvikling, som ikke går på bekostning av dyrket jord.